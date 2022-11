Mark Wahlberg hat übertrieben: Sein neuer Film wurde für niedrigere Altersfreigabe gekürzt

In den USA kommt einer der neusten Mark Wahlberg-Filme nochmal in einer geschnittenen PG-13-Fassung zurück. Vorher sind einfach zu viele Schimpfwörter gefallen.

Mit einem seiner neusten Filme geriet Mark Wahlberg vor allem durch die wieder einmal abschreckende Vorbereitung in die Schlagzeilen. Für Stu, in dem der Hollywood-Star einen Ex-Boxer und Priester mit Übergewicht verkörpert, quälte sich Wahlberg durch eine Extrem-Diät mit 11.000 Kalorien am Tag.

Bei einem Budget von 4 Millionen Dollar ist der Film mit einem Einspielergebnis von 21 Millionen Dollar bisher ein moderater Erfolg. Trotzdem kommt Stu in den USA jetzt nochmal in einer gekürzten Fassung zurück.

Mark Wahlberg-Film wurde wegen zu vielen Schimpfwörtern gekürzt

Laut Comic Book wird in den Vereinigten Staaten nochmal eine PG-13-Fassung von Stu veröffentlicht. Das liegt am hohen Schimpfwörter-Gebrauch der bisherigen Version, in der laut Kids-In-Mind zum Beispiel rund 40 mal das F-Wort fällt. Wie bekannt ist, sind die USA bei diesem Thema besonders empfindlich, weshalb bei Stu nochmal die Schere angesetzt wurde.

In dem Film, der auf einer wahren Begebenheit basiert, spielt Wahlberg einen Boxer, der sich wegen Verletzungen vom Sport zurückzieht und Priester werden will. Für die Rolle aß er täglich unter anderem ein Dutzend Eier, Dutzend Stücke Speck und trank ein Glas Olivenöl. Das heftige Resultat könnt ihr euch in einem Instagram-Post des Schauspielers anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wann und wie Stu bei uns zu sehen ist, ist noch nicht bekannt. Hierzulande dürfte aber sicher die unzensierte Fassung erscheinen.

Jetzt im Heimkino: Einer der größten Überraschungserfolge 2022 *

Wollt ihr Stu mit Mark Wahlberg sehen?