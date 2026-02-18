Marshals: A Yellowstone Story – Gewinnt jetzt Tickets für das Special Screening am 26. Februar in Berlin

Mit der Serie Marshals: A Yellowstone Story geht das Yellowstone-Universum actionreich weiter. Hier erfahrt ihr, wie ihr die erste Folge der Drama-Serie vor Release sehen könnt.

Marshals: A Yellowstone Story – Luke Grimes kehrt als Kayce Dutton zurück

In Marshals: A Yellowstone Story übernimmt Luke Grimes erneut seine ikonische Rolle als Kayce Dutton. Nachdem er die Yellowstone Ranch hinter sich gelassen hat, schließt sich Dutton einer Eliteeinheit von U.S. Marshals an. Dabei kombiniert er seine Fähigkeiten als Cowboy und Navy SEAL, um in Montana für Gerechtigkeit zu sorgen.

Kayce und sein Team – Pete Calvin (Logan Marshall-Green), Belle Skinner (Arielle Kebbel), Andrea Cruz (Ash Santos) und Miles Kittle (Tatanka Means) – müssen die psychische Belastung ihres Dienstes mit der Verantwortung gegenüber ihren Familien vereinbaren. Für Kayce schließt dies seinen Sohn Tate (Brecken Merrill) sowie seine Vertrauten Mo (Mo Brings Plenty) und Thomas Rainwater (Gil Birmingham) aus dem Broken-Rock-Reservat ein.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Marshals: A Yellowstone Story ansehen:

Marshals: A Yellowstone Story - S01 Trailer (Deutsch) HD

