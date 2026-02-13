Martin Rütters Welpen-Show bekommt bei RTL keine neuen Folgen: So geht es mit dem Hundeprofi weiter

Martin Rütter ist als Hundeprofi kaum noch aus dem TV-Programm wegzudenken. Doch jetzt bekommt die Dokusoap rund um die felligen Vierbeiner einen neuen Sendeplatz.

Seit 2008 ist Martin Rütter als Der Hundeprofi unterwegs und begeistert seit Jahren das große und kleine TV-Publikum. Kein Wunder, dass es von seiner Doku-Soap schon etliche Ableger gibt: Der V.I.P. Hundeprofi, dort widmet sich Rütter den Haustieren prominenter Kandidat*innen oder Die Welpen kommen – mit Martin Rütter, wo es um die ganz kleinen und jungen Vierbeiner geht. Bislang lief letztere Sendung im Vorabendprogramm bei RTL, doch das soll sich jetzt ändern. Alles, was ihr zum neuen Sendeplatz wissen müsst, könnt ihr hier nachlesen.

Die Welpen kommen – mit Martin Rütter bekommt neuen Sendeplatz: Das sollten Fans wissen

Martin Rütter gehört als Hundeprofi schon seit mehreren Jahren zum festen Fernsehprogramm von VOX. Der Showableger Die Welpen kommen – mit Martin Rütter lief aber bislang im Programm von RTL, was sich zukünftig ändern soll.

Die Doku-Reihe wird ab März in das Programm von VOX wechseln und hier erstmals in der Primetime zu sehen sein. Ab dem 10. März können sich Fans also auf neue Folgen von Die Welpen kommen – mit Martin Rütter um 20:15 Uhr bei VOX freuen. Aber auch bei RTL bleibt die Sendung erhalten, wie dwdl berichtet. Auf dem bekannten Sendeplatz – Sonntag, 19:05 Uhr – wird es bei RTL Wiederholungen der Welpen-Doku geben. Zuletzt liefen neue Ausgaben im vergangenen Frühjahr.

Nach 25 Jahren: Martin Rütter beendet seine Bühnen-Karriere

Als Hundeprofi bleibt den Fans Martin Rütter noch lange erhalten, doch seine Karriere auf der Bühne hängte er bereits an den Nagel. Erst im November hatte Rütter selbst über seinen Instagram-Account bekanntgegeben, dass seine nächste Tour auch seine letzte sein werde. Er erklärte seiner Community, dass es nicht am mangelden Erfolg liegen würde - ganz im Gegenteil. Aber bei ihm habe sich nach 25 Jahren einfach eine gewisse Müdigkeit eingestellt. Wenn du wissen willst, wie Rütters Fans auf sein Bühnen-Aus reagieren, kannst du hier klicken.

Trotzdem gibt er Entwarnung: Er wird natürlich nicht ganz von der Bildfläche verschwinden und weiterhin im TV zu sehen sein. Auch für den Tierschutz werde er sich weiterhin einsetzen.