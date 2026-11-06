Er ist einer der einflussreichsten Regisseure in Hollywood und prägte die Filmgeschichte wie nur wenige andere: Gerade feiert Oscarpreisträger Martin Scorsese seinen 84. Geburtstag.

Kleine Trivia-Filmquizfrage: Welcher noch lebende Regisseur wurde bisher am häufigsten für einen Regie-Oscar nominiert? Das Artikelbild oben verrät es schon: Martin Scorsese hält den Rekord mit insgesamt 10 Nominierungen in besagter Kategorie und wird in dieser Hinsicht lediglich von dem bereits verstorbenen William Wyler (Ben Hur) übertroffen.

Eine beeindruckende Marke, an der sich schnell erkennen lässt, welch großen Fußabdruck der gebürtige New Yorker in der Filmlandschaft hinterlassen hat. Am 17. November wurde Scorsese 84 Jahre alt, an ein Karriereende denkt der Meisterregisseur aber keineswegs. Sein nächster Film, das Mysterydrama What Happens at Night, ist nämlich schon abgedreht und wird voraussichtlich 2027 erscheinen.

Seine Vita werden dann – neben diversen Dokumentar-, Konzert- und Kurzfilmen – unglaubliche 27 Spielfilme zieren, von denen gleich mehrere als absolute Kult-Meisterwerke gelten, vor allem in einem ganz bestimmten Genre.

Dank GoodFellas und Casino: Martin Scorsese ist der König des Gangsterfilms

Wer einen Blick in die frühe Filmographie von Scorsese wirft, bekommt es direkt mit einer Ansammlung von legendären Streifen zu tun: Mit Hexenkessel, Taxi Driver und Wie ein wilder Stier wurde er zu einer der führenden Stimmen des späten New-Hollywood-Kinos, dessen Einfluss auf nachfolgende Generationen von Filmemacher:innen bis heute spürbar ist.

Seinen schon damals unverkennbaren Stil – formvollendete Ästhetik, energetisch-rhythmische Inszenierung, moralisch ambivalente Charaktere – perfektionierte er über die Folgejahre, zugleich scheute sich Scorsese aber auch nicht, sich in unterschiedlichen Genres auszuprobieren und von seinen Markenzeichen abzuweichen. Ob nun Psychothriller (Kap der Angst), Kostümdrama (Zeit der Unschuld), Monumentalepos (Kundun) oder Biopic (Aviator), seine Werke überzeugen stets mit ausgefeilter Bildsprache und atmosphärischer Wucht.

Ein ganz bestimmtes Genre beherrscht der Regie-Veteran aber wie kein zweites: den Gangsterfilm. Mit GoodFellas - Drei Jahrzehnte in der Mafia und Casino brachte er in den 1990er-Jahren zwei stilprägende Mafia-Epen für die Ewigkeit ins Kino, die für viele Fans zu seinen besten Arbeiten überhaupt zählen und Scorsese auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft zeigen.

Späte Ehre: Scorseses einziger Oscar gilt als umstritten

Seinen ersten (und bisher einzigen) Oscar gab es aber dennoch erst rund eine Dekade später: Für den Gangster/Cop-Thriller Departed - Unter Feinden, ausgerechnet ein Remake (von Infernal Affairs), erhielt er 2007 endlich den wohlverdienten Goldjungen für die beste Regie. Böse Zungen behaupteten anschließend, dass es sich dabei um eine Art "Mitleids-Oscar" der Academy aufgrund zuvor ausbleibender Auszeichnungen handelte.

Das tut dem Film allerdings Unrecht, kulminieren hier doch sämtliche inszenatorische Stärken Scorseses zu einem grandiosen cineastischen Beweis, dass Neuverfilmungen auch ziemlich gut sein können. Das zeigt sich unter anderem auch an der durchschnittlichen IMDb-Bewertung von 8,5 Punkten für Departed, dem zweithöchsten Rating aller Scorsese-Filme bei der Online-Filmdatenbank .

Schaut hier den Trailer zu Departed - Unter Feinden:

Seit seinem Gewinn war Scorsese sogar noch vier weitere Male für den Regie-Oscar nominiert (u. a. für The Wolf of Wall Street), ging aber leer aus. Daran zeigt sich jedoch, dass der Hollywood-Altmeister auch im Herbst seiner Karriere weiterhin zu großen Taten fähig ist und ein zukünftiger zweiter Oscar sicherlich im Bereich des Möglichen liegt.