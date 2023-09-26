Regie-Gott Martin Scorsese bereut Thriller-Meisterwerk mit Leonardo DiCaprio: "Ich hätte weiterziehen sollen"

Shutter Island mit Leonardo DiCaprio gehört zu den besten Thrillern der vergangenen 20 Jahre. Regisseur Martin Scorsese hätte den Film aber lieber nicht gedreht.

Der Regisseur Martin Scorsese wird dieses Jahr am 17. November bereits 84 Jahre alt, aber er ist noch immer von Arbeitseifer getrieben. Scorsese erschuf legendäre Werke wie Taxi Driver, Casino und The Wolf of Wall Street. Wirklich schlechte Filme finden sich in seinem langen Lebenslauf nicht.

Vor der Veröffentlichung von Killers of the Flower Moon schaute Scorsese 2023 in einem Interview mit GQ auf seine Karriere zurück. Dabei kam ein beliebter Thriller nicht gut weg: Shutter Island.

Martin Scorsese hätte Shutter Island lieber übersprungen



In Shutter Island untersuchen Leonardo DiCaprio und Mark Ruffalo im Jahr 1954 eine entlegene Psychiatrie, aus der eine Patientin entflohen sein soll. Die Einrichtung liegt auf einer Insel, und als ein Unwetter ausbricht, sind auch die Ermittler auf der Insel gefangen. Der verrätselte Mystery-Thriller genießt bei Genre-Fans auch 13 Jahre später einen hohen Stand.

Scorsese selbst hat nichts gegen seinen Film, zumindest nicht direkt. Aber in seiner sehr strengen Karriererückschau gehört Shutter Island heute zu den Werken, die er sich lieber gespart hätte. So sagt Scorsese in dem Interview:

[Einen Oscar für Departed zu gewinnen], hat mich ermutigt, mit Shutter Island einen weiteren Film zu machen. Es stellte sich heraus, dass ich wahrscheinlich hätte weiterziehen und Silence hätte machen sollen.

Bei Silence handelt es sich um ein absolutes Herzensprojekt von Martin Scorsese, das er wegen Shutter Island erst einige Jahre später umsetzen konnte. Im Nachhinein wäre er lieber gleich weitergezogen, anstatt sich mit Shutter Island aufzuhalten. Bei der Oscar-Verleihung 2011 wurde Shutter Island darüberhinaus nicht beachtet – nicht einmal eine Nominierung erhielt der Thriller. Das passiert dem bei der Academy beliebten Scorsese höchst selten.

Außerdem hätte er während der Dreharbeiten "höllisch gelitten", wie er später in einem Interview mit zum Beispiel dem Stern verriet:

Ich haben körperlich wirklich höllisch unter all dem emotionalen und psychologischen Stress gelitten, der mit dieser Geschichte zusammenhing. Aber auch unter den Dreharbeiten selbst, denn die waren diesmal richtig harte Arbeit im physischen Sinne.

Vor harter Arbeit scheut sich Martin Scorsese allerdings keineswegs. Mit 83 Jahren hat der Filmemacher sage und schreibe sieben Projekte in der Pipeline. In der Postproduktion befindet sich beispielsweise erneut ein Psychothriller mit DiCaprio namens What Happens at Night. Darin muss ein amerikanisches Paar (DiCaprio und Jennifer Lawrence) eine verschneite, europäische Stadt besuchen, wo sie ein Kind adoptieren wollen. Allerdings treffen sie in einem mysteriösen Hotel auf allerlei seltsame und furchteinflößende Gestalten.

Dieser Artikel erschien erstmals 2023 bei Moviepilot. Wir haben ihn für euch aktualisiert.