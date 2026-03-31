Martin Scorsese & Steven Spielberg verfilmen Thriller-Meisterwerk als Miniserie: Im ersten Trailer verstört ein Hollywood-Star

Zwei der größten Regisseure aller Zeiten haben sich für eine Thriller-Miniserie zusammengetan: Martin Scorseses und Steven Spielbergs Kap der Angst hat endlich einen ersten Teaser.

Wenn sich Steven Spielberg und Martin Scorsese zusammenschließen, kann eigentlich nichts schiefgehen. Das hoffen zumindest die Fans, die sehnlichst auf Kap der Angst warten – die Thriller-Miniserie mit unzähligen Stars, die die beiden Hollywood-Ikonen produzieren. Jetzt gibt es einen ersten Teaser-Trailer, der Javier Bardem (No Country for Old Men) so verstörend wie noch nie zeigt.

Schaut hier den ersten Teaser zu Kap der Angst:

Kap der Angst - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Martin Scorsese und Steven Spielberg haben Kap der Angst schon einmal verfilmt

Kap der Angst dreht sich um das Anwaltsehepaar Anna (Amy Adams) und Tom Bowden (Patrick Wilson), die vor Jahren den Gewaltverbrecher Max Cady (Bardem) hinter Gitter gebracht haben. Doch der ist mittlerweile freigekommen und beginnt, Familie Bowden immer direkter zu bedrohen. Wie der Trailer suggeriert, hat das Ehepaar den Fiesling nur mit schmutzigen Methoden ins Gefängnis bekommen.

Kap der Angst basiert auf dem Roman Ein Köder für die Bestie (im Original: The Executioners), der bereits 1962 als gleichnamiger Thriller verfilmt wurde. 1991 nahmen sich Spielberg und Scorsese des Stoffs in der meisterhaften Adaption Kap der Angst an: Spielberg produzierte, Scorsese führte Regie.

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Bei der in Kürze erscheinenden Miniserie fungieren beide nun als Produzenten, während Nick Antosca (Brand New Cherry Flavor) den Posten des Showrunners innehat.

Wann kommt die Thriller-Miniserie Kap der Angst in den Stream?

Die Kap der Angst-Serie erscheint am 5. Juni 2026 auf Apple TV. Nach einer Doppelfolge zu Beginn erscheinen alle weiteren Episoden einzeln im Wochenrhythmus.

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