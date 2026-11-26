Avengers: Doomsday steht kurz bevor, sein Sequel Avengers: Secret Wars folgt nächstes Jahr. Wer es absolut nicht erwarten kann, erfährt nun von Marvel-Chef Kevin Feige, wo ihr die Handlung findet.

James Bond kann Kevin Feige nicht das Wasser reichen. Das Regime an Geheimhaltung, das der Marvel-Chef um kommende Filme errichtet, ist legendär. Aber mittlerweile scheint er es damit nicht mehr ganz so genau zu nehmen: Ausgerechnet für Avengers 5: Doomsday und Avengers 6: Secret Wars plaudert er jetzt selbst aus dem Nähkästchen – und erklärt, es werde auch nichts anderes erzählt als in den zugrundeliegenden Comics.

Wer die Handlung von Avengers 5 und 6 wissen will, soll die Comics lesen

Gegenüber Entertainment Weekly erklärte Feige zunächst den Unterschied zwischen den beiden Mega-Blockbustern: Doomsday sei "der Höhepunkt" dessen, was zuvor kam, während Secret Wars eine ganz andere Ära einläute und "als Sprungbrett für unsere Filme 2028" fungiere. Vorsicht, Spoiler!

Schaut hier den Trailer zu Doomsday:

Avengers: Doomsday - Trailer 3 (Deutsch) HD

Für die Secret Wars-Storyline gibt es zwei Comic-Vorlagen, eine von 1984 und eine von 2015. Entscheidend für die MCU-Kinoversion soll letztere sein, wie Entertainment Weekly Feiges Äußerungen zusammenfasst. Kurz gesagt kollabiert dort das Multiversum durch Eingreifen einer externen Macht. Zwei Paralleluniversen stürzen ineinander und aus ihren kollidierten Erden formt Doctor Doom ein neues Reich namens Battleworld, das er mit harter Hand beherrscht. Die Avengers, X-Men und Fantastic Four sind zerschlagen und müssen sich neu formieren.

Eine Comicreihe namens Time Runs Out sei nun das Vorbild für Avengers: Doomsday, so Feige im Interview. Er enthüllt ganz offen, dass sich die Handlung der Comics und der Kinofilme nicht stark unterscheide und möchte die Fans nicht davon abhalten, die Geschichte nachzuschlagen:

Wenn ihr Spoiler für Die Odyssee wolltet, könntet ihr das Buch lesen. Wenn ihr Spoiler für Doomsday und Secret Wars wollt, könnt ihr in die Comics reinschauen. Wir machen quasi dasselbe. Wir erzählen, welcher Wahnsinn entsteht, als das Multiversum kollabiert. Und was Doctor Doom als Nächstes tut. Darum geht es in Secret Wars.

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Ihr habt den Mann gehört. Womöglich hat er keine Lust mehr, alle Nase lang seinen Stars den Mund zu verbieten und Enthüllungen zu vermeiden. In den Comics nachzuschlagen, ist natürlich eine offensichtliche Möglichkeit. Aber dass die Storys der Filme sich so nah an den Vorlagen bewegen sollen, wird nur den wenigsten Fans bisher bewusst gewesen sein.

Wann erscheinen die Marvel-Blockbuster Doomsday und Secret Wars im Kino?

Avengers 5: Doomsday erscheint in Kürze, am 16. Dezember 2026, in den deutschen Kinos. Das Sequel Avengers 6: Secret Wars folgt fast genau ein Jahr später, am 17. Dezember 2027. Für 2028 sind drei weitere Marvel-Filme angekündigt, nämlich X-Men, Ghost Rider und Black Panther 3.