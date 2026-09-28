"Fühle mich betrogen": Viele Marvel-Fans sind nach ihrem Kinobesuch von Avengers Endgame Encore sauer

Das neue Ende der längeren Fassung Avengers Endgame Encore sorgt aktuell für Aufregung unter dem MCU-Publikum – allerdings nicht so sehr wegen seines Inhalts, sondern weil nicht alle Zuschauenden das Gleiche bekommen.

Am letzten Donnerstag, dem 24. September 2026, ist unter dem Titel Avengers: Endgame Encore eine um zusätzliche Szenen erweiterte Fassung von Avengers 4: Endgame in den Kinos gestartet. Die neuen Momente im Abspann bereiten Fans auf den diesjährigen Kinostart von Avengers 5: Doomsday (am 16. Dezember 2026) vor. Der Brückenschlag sorgt allerdings für erhitzte Gemüter, weil die meisten nur drei statt vier neue Szenen präsentiert bekamen.



Nicht jedes Kino zeigt alle Zusatzszenen von Avengers: Endgame Encore

Schon letzte Woche wurde bekannt, dass in der Zugabe ("Encore") insgesamt vier neue Szenen an Avengers: Endgame angehängt werden. Sie betreffen Tom Hiddlestons Loki bei Captain America, die Multiversums-kontrollierende Organisation der TVA aus der Serie Loki, Mark Ruffalos Dr. Bruce Banner nach Spider-Man: Brand New Day sowie Doctor Doom beim Schmieden (hier haben wir euch die Avengers-Zusatzszenen genauer beschrieben).

Nach dem Kinobesuch müssen viele Marvel-Fans allerdings feststellen, dass sie nach drei Stunden Sitzfleisch für Avengers: Endgame Encore nicht alles gesehen haben. Denn offenbar zeigen nur die Kinos mit "Infinity Vision" (also IMAX-Leinwände) alle vier Szenen. Auch ich saß gestern im regulären Kino und staunte anschließend darüber, dass andere von einem TVA-Abstecher berichteten, den ich nie zu sehen bekam. Dass unterschiedliche Versionen der erweiterten Avengers 4-Fassung existieren, war vorher allerdings nicht bekannt.

Entsprechend verärgert sind nun die Reaktionen auf das Kinoerlebnis, das eigentlich die Vorfreude auf Avengers: Doomsday bis Weihnachten anheizen sollte. Auf Reddit schreibt beispielsweise nissanskylinesilvbl:

Ich habe absichtlich nichts [über Avengers: Endgame Encore] gelesen, um Spoiler zu vermeiden. Erst nachdem ich ihn mir angesehen hatte, erfuhr ich, dass es eine zusätzliche TVA-Szene gibt, wenn man ihn in Infinity Vision/IMAX schaut. Was zum absoluten Teufel! Ich fühle mich betrogen.

Ich habe ihn heute gesehen, und [hatte auch] keine TVA-Szene. Ich war ziemlich schockiert, als ich hierher kam und sah, dass sie erwähnt wurde.

Auch signofthenine kommentiert:

Wie Beobachter auf Reddit berichten, waren die Publikumsreaktionen auf den eigentlichen Film, der größtenteils unverändert bleibt, zwar weiter positiv, doch das Ende brachte nicht den erwarteten Hammerschlag. So schreiben caty0325 und JoshTHX:

Es ist schon irgendwie verrückt, wie viel besser ein Avengers-Film auf der großen Leinwand wirkt als zu Hause. Ich wünschte nur, sie hätten Infinity War auch noch einmal in die Kinos gebracht. Das wäre ein geniales Double Feature gewesen.



Ich habe es sehr genossen, diesen Film noch einmal im IMAX zu sehen. Nur das geänderte Ende habe ich gehasst.

Obwohl die Entscheidung zu einem Kinobesuch natürlich bei jedem selbst liegt, sehen letztendlich viele rückblickend, dass Disney mit der Zusatzveröffentlichung profitorientiert handelt – für sie jedoch lediglich eine "Zeitverschwendung" mit zusätzlicher "Abzocke für Popcorn und Getränke" hervorgebracht hat:

Es ist offensichtlich darauf ausgelegt, treuen Fans mit hinterhältigen Methoden so viel Geld wie möglich aus der Tasche zu ziehen.

Ich spare mein Geld lieber für Doomsday.

Ob bzw. wann die Encore-Version von Avengers: Endgame zu Disney+ kommt, ist noch nicht bekannt. Wie "essentiell" die Zusatzszenen tatsächlich sind, wie die Russo-Brüder behaupten, wird sich wohl erst kurz vor Weihnachten beim Kinobesuch von Avengers 5: Doomsday herausstellen.

Podcast zur Mavel-Misere: Das Superhelden-Genre in der Krise

Der Milliarden-Erfolg von Spider-Man: Brand New Day ist mittlerweile eine seltene Ausnahme. Im Podcast nehmen wie die Krise des Superhelden-Genres unter die Lupe:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Existiert die sogenannte Superhelden-Müdigkeit wirklich? Wir werfen einen Blick auf den aktuellen Zustand des Genres. Nach einem Überblick über den Aufstieg des Genres bis zum Höhepunkt mit Avengers: Endgame analysieren wir die nachfolgende Krise im Kino sowie im Streaming und diskutieren, welche Veränderungen bei Marvel und DC jetzt anstehen.