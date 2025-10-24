Marvel-Feuerwerk erstmals im Streaming-Abo: Neuer Fantastic Four-Film kommt schon in 2 Wochen zu Disney+

Die dritte Neuauflage der Fantastic Four mit Pedro Pascal war der große Sommer-Blockbuster von Marvel. Schon sehr bald könnt ihr den Film zu Hause bei Disney+ streamen.

The Fantastic Four: First Steps war neben James Gunns Superman der große Superheldenfilm dieses Sommers und der letzte Kinofilm von Marvel, bevor es erst ein Jahr später wieder mit Spider-Man: Brand New Day weitergeht. Doch um die Wartezeit zu verkürzen, könnt ihr schon bald die dritte Neuauflage der fantastischen Familie bei Disney+ streamen.

The Fantastic Four: First Steps kommt im November zu Disney+

Wie jetzt von Disney offiziell verkündet wurde, streamt der Marvel-Film ab dem 5. November 2025 bei Disney+ im Abo. Der Film mit Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn und Ebon Moss-Bachrach in den Hauptrollen erzählt diesmal nicht, wie die Wissenschaftler-Familie an ihre Superkräfte geraten sind.

First Steps setzt an einem Punkt an, bei dem die Superhelden bereits im Mittelpunkt der medialen Präsenz stehen. Doch sobald der Silver Surfer (Julia Garner) die Erde vor der Ankunft des Weltenverschlingers Galactus warnt, sieht sich die Familie mit einer moralisch schwierigen Entscheidung konfrontiert. Unseren ausführlichen, positiven Film-Check könnt ihr hier nachlesen.

Das Praktische an The Fantastic Four: First Steps ist, dass es sich hierbei um einen Film handelt, den man ohne jegliches Vorwissen aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) problemlos genießen kann. Fans des MCU kommen durch die Anspielungen und klein gehaltenen Ausblicke auf kommende Filme dennoch auf ihre Kosten.

Wie geht es mit den Fantastic Four weiter?

Eine Fortsetzung zu First Steps wurde bislang noch nicht angekündigt. Jedoch wurde bereits der gesamte Cast der Familie als Teil der unzählig langen Riege an Darsteller:innen für den nächstes Jahr erscheinenden Avengers: Doomsday angekündigt. Erste Hinweise auf die Beteiligung der Fantastic Four im neuen Avengers-Film lässt die ominöse Post Credits-Scene am Ende des Films erahnen.