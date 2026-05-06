Marvel haut mich mit einer der besten Serienfolgen seit langem um – nach diesem Gänsehaut-Erlebnis muss Spider-Man 4 abliefern

Die Krankheit der Marvel-Müdigkeit grassiert schon länger. Dem Staffelfinale von Daredevil: Born Again gelingt allerdings eine Meisterleistung, die bei mir endlich wieder Gänsehaut hervoruft.

Daredevil: Born Again musste bei Disney+ zuletzt den Rückschlag sinkender Zuschauerzahlen hinnehmen. Zu Unrecht. Denn die düstere 2. Staffel hält sich nicht zurück und wer zu früh abspringt, verpasst das schlicht atemberaubende Finale in Folge 8, das für mich jetzt schon eine der größten Punktlandungen im Serienjahr hinlegt.

Daredevil: Born Again geht im Staffel 2-Finale dahin, von wo es kein Zurück mehr gibt

In Staffel 2 spitzt sich der Kampf von Anwalt Matt Murdock (Charlie Cox) und Bürgermeister Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) zu einem erbitterten Kräftemessen und politischen Kampf um die Wahrheit zu, der sich schmerzhaft real anfühlt. Immer wieder verbiegt der kriminelle Politiker die Fakten und setzt den Vigilanten von New York mit gnadenloser Härte zu. Neue Gesetze und brutale Task Forces bedrohen mehr als nur die Menschenwürde.

Der Hauptfigurenverlust von Fisks großer Liebe Vanessa (Ayelet Zurer) und seinem gutherzigen Helfer Daniel (Michael Gandolfini) im Kreuzfeuer dieser Auseinandersetzung schneidet tief ins emotionale Fleisch der Serie. Trotzdem spürte ich auch einige Längen im Verlauf von Staffel 2, in der Matt mit Karen Page (Deborah Ann Woll) und Jessica Jones (Krysten Ritter) gegen Windmühlen kämpft.

Nun ist er Vollzeit-Daredevil statt Matt Murdock. Erst nachdem er in Folge 7 erneut in den Anwaltsanzug anstelle des Superheldenkostüms schlüpfen darf, spürte ich die Erleichterung einer Heimkehr. Dieses kurze Luftholen führt Folge 8 jedoch in ein unerbittliches Staffelfinale, das sich verheerend richtig anfühlt.

Denn in der letzten Episode von Staffel 2 schließt sich der Kreis zu Folge 1. Nun muss Matt als Anwalt vor Gericht seine Freundin Karen retten, die als Daredevil-Helferin angeklagt wurde. Das waffentransportierende Schiff Northern Star wurde auf Geheiß von Bürgermeister Fisk im Hafen versenkt.

Ein Videogeständnis des ermordeten Maats bestätigt Daredevils Unschuld und belastet den Kingpin. Doch es fehlen (lebende) Zeugen. Also zieht Matt seinen letzten verzweifelten Trumpf aus dem Ärmel: Er hat doch noch einen Zeugen, der damals vor Ort war. Das Wissen, wer das ist, stellt sich in mir als ungläubige Gänsehaut ein. Der Moment, wenn Matt Murdock im Gerichtssaal "Ich bin Daredevil" ausspricht, lässt meinen Atem trotzdem stocken.

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Ein meisterlich geworfener Blindenstock bringt jeden Zweifel schnell zum Schweigen. Und mir wird klar: Von dieser Offenbarung gibt es kein Zurück. Dieser Moment überflügelt selbst Bullseyes (Wilson Bethel) Seitenwechsel, Jessica Jones' Familienvereinigung mit dem Vater ihres Kindes, Luke Cage (Mike Colter), und Psychiaterin Heathers (Margarita Levieva) Akzeptanz ihrer bösen Seite, als sie die Maske von Schurke Muses überstreift.



Daredevil liefert in Folge 8 ein meisterliches Staffelende zwischen Helden- und Schurkentum ab

Zu Beginn des MCU, vor fast 20 Jahren, trug Robert Downey Jr. sein "Ich bin Iron Man" fast flapsig bei einer Pressekonferenz vor. 2026 ist Matt Murdocks Superheldenbekenntnis vor Gericht ein enormes Opfer. Der Streetlevel-Vigilant hat keinen Reichtum als Schutzschild. Selbst Fisk kann im Zeugenstand nicht glauben, dass sein Rivale es wagt, seine gesamte Identität abzufackeln.

An dieser Stelle ist die Folge aber natürlich noch nicht zu Ende. Was sich an Spannung über die 8 Folgen von Staffel 2 (eigentlich schon über die 9 Folgen von Staffel 1) als Konflikt von zwei Männern im Ringen um die Seele einer Stadt aufgebaut hat, entlädt sich in einem furiosen Finale.

Parallelisierte Flur-Fights springen zwischen Kingpin und Daredevil hin und her. Fisks schneeweißer Anzug ist bald blutbefleckt, als er sich rücksichtslos Körper zerbrechend durch die Massen kämpft, die gekommen sind, um ihn zu stürzen. Hier lässt Daredevil: Born Again bei allen Realismusansätzen im Kampf- und Farbspektakel dann doch noch seine Comic-Grundlage aufblitzen.

Wenn Daredevils rot gekleidete Anhänger ins Gerichtsgebäude eindringen und dabei unbequem an den Sturm auf das Kapitol erinnern, droht zugleich die Grenze zwischen Helden und Schurken zu verwischen. Der einzige Ausweg aus dem Konflikt liegt darin, dass Matt Fisks Morden beendet, indem er an dessen unerschütterlichen Glauben an sein richtiges Handeln für seine Stadt appelliert. Am Ende stehen sich zwei Seiten einer Medaille poetisch gegenüber. Ein Gleichgewicht kann nur hergestellt werden, wenn der illegale Held und der legalisierte Verbrecher bestraft werden. Eine grimmige Einigung, bei der keiner gewinnt.



Entsprechend entgeht der Kingpin durch einen Deal zwar seiner Strafverfolgung, sieht aber trotzdem der für ihn schlimmsten Konsequenz ins Auge: Er muss das Land und "seine" geliebte Stadt New York verlassen. Nie sah ein Mensch am Südseestrand verlorener aus. Matt Murdock erhält sein Happy End eines normalen Lebens mit Karen Page umgekehrt nur für einen kurzen Moment. Wenn er als Daredevil verhaftet wird und die vergitterte Gefängnistür vor ihm zuschnappt, ist das eine bittersüße Punktlandung für beide Seiten. – Und auch eine, die mich endlich verstehen lässt, warum Daredevil nicht im Trailer zu Spider-Man: Brand New Day zu sehen war.

Das Daredevil-Finale von Staffel 2 zeigt vor Spider-Man 4, was das MCU immer noch kann

Der am 30. Juli 2026 startende Spider-Man-Film Brand New Day ist wohl auch für Marvel-Müde ein Grund, nochmal aus der MCU-Lethargie zu erwachen. Dass Tom Holland dabei Jon Bernthals Punisher zur Seite gestellt wird, hat mich im ersten Trailer dennoch gewundert, zumal sein Peter Parker Anwalt Matt Murdock doch in Spider-Man: No Way Home schon begegnet ist, um eine potenzielle Zusammenarbeit vorzubereiten.

Das Daredevil-Finale der 2. Staffel macht allerdings klar: Dieses Superheldenbündnis ist gerade gar nicht möglich, weil Matt hinter Gittern sitzt. Das Serien-Revival des roten Rächers ist auch deshalb so gut, weil es sich echte Konsequenzen traut, die sich nicht einfach wegschnipsen oder magisch aus dem Gedächtnis löschen lassen.

Nachdem mir schon Staffel 1 der Daredevil-Rückkehr erfolgreich das Herz herausriss, indem sie Matts besten Freund Foggy opferte, errichtet Staffel 2 nun den Galgen für Charlie Cox' Hauptfigur. Zum Glück ist Staffel 3 schon in Arbeit und nicht von Publikumszahlen abhängig. Denn wie der Teufel von Hell's Kitchen in seiner persönlichen Hölle öffentlicher Bekanntheit zurechtkommt, will ich unbedingt noch erleben.

Nachdem mich schon der im Kino von vielen ignorierte Film Thunderbolts* letztes Jahr angenehm überraschte, indem das Superheldendasein es wieder persönlich nahm, und auch die Anfang des Jahres untergegangene Serie Wonder Man bei Disney+ heimliche Helden hervorbrachte, erfindet Marvel für sich gerade ein neues Zeitalter – abseits ausgelutschter Multiversums-Labyrinthe.

Das Staffelfinale von Daredevil: Born Again beweist mit Stilwillen, punktgenauer Storyführung und enormer Charaktertiefe die schlummernden Stärken des MCU so gut wie lange nicht. Jetzt müssen die Marvel-Fans nur noch aufwachen und wieder fleißig zusehen. Denn hier lohnt sich das Einschalten enorm.