Marvel kündigt 3 geheime Filme an: Von Thor 5 bis zum X-Men-Reboot ist alles möglich

Disney und Marvel haben sich Kinostarts für drei neue Projekte reserviert. Jetzt spekulieren Fans, um welche Filme es sich dabei handeln könnte. Auf Blade sollten wir uns keine Hoffnungen machen.

Die Zeiten, in denen drei Marvel-Filme pro Jahr veröffentlicht wurden, sind vorbei. Das Trio aus Captain America: Brave New World, Thunderbolts* und The Fantastic Four: First Steps wird vorerst das letzte sein, das uns auf der großen Leinwand erreicht hat. Fortan schwenkt Marvel in einen Rhythmus von ein bis zwei Filmen pro Jahr.

2028 und 2029 kommen nur drei neue Marvel-Filme

Das legt zumindest eine Liste mit frisch angekündigten Kinostarts nahe. Nach dem heiß erwarteten Avengers-Doppel Doomsday (2026) und Secret Wars (2027) sind für 2028 und 2029 insgesamt nur drei weitere Marvel-Filme aus dem Hause Disney geplant, wie ScreenCrush berichtet. Konkret gestaltet sich die Timeline wie folgt:

28. Juli 2028 : Untitled Marvel Project

: Untitled Marvel Project 4. Mai 2029 : Untitled Marvel Project

: Untitled Marvel Project 13. Juli 2029: Untitled Marvel Project

Um welche Projekte es sich genau handelt, steht noch nicht fest. Womöglich weiß das Marvel an diesem Punkt auch noch nicht. Hollywood-Studios sichern sich Blockbuster-Stardaten oft viele Jahre im Voraus, sodass sich auf dem Weg dorthin noch einiges ändern und verschieben kann. Ein paar Hinweise existieren trotzdem.

Black Panther 3 und X-Men-Reboot auf dem Vormarsch

Der sicherste Marvel-Film der nächsten Jahre dürfte Black Panther 3 sein. Regisseur und Drehbuchautor Ryan Coogler, der gerade erst mit Blood & Sinners den größten Triumph seiner Karriere gelandet hat, sprach bereits mehrmals darüber, dass die MCU-Fortsetzung sein nächster Film wird – mit Denzel Washington in einer wichtigen Rolle.

Im Dezember 2025 veröffentlichte die New York Times ein großes Profil über Coogler, in dem stand, dass der Kinostart von Black Panther 3 für 2028 erwartet wird. Ganz vorsichtig können wir den Film somit auf den 28. Juli 2028 schieben – offiziell bestätigt ist das allerdings nicht. Es gibt nämlich noch ein weiteres spannendes Projekt.

Thunderbolts*-Regisseur Jake Schreier arbeitet seit einiger Zeit mit Drehbuchautor Michael Lesslie (The Ballad of Songbirds & Snakes) an einem neuen X-Men-Film. Castings sind zwar noch keine bekannt. Generell wirkt es aber so, als genießt das Projekt bei Marvel oberste Priorität und befindet sich bisher auf einem guten Weg.

Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, dass Stranger Things-Star Sadie Sink in Spider-Man: Brand New Day die X-Men-Heldin Jean Grey spielt, könnte das den Film für eine baldige Veröffentlichung zusätzlich prädestinieren. Genauso wie bei Black Panther 3 steht eine offizielle Ansage zum Timing im Terminkalender noch aus.

Blade und Armor Wars werden wohl niemals kommen

Weniger Hoffnung sollten wir in das Blade-Reboot und Armor Wars stecken. Blade ist in den vergangenen Jahren so oft auseinandergefallen, dass ein weiterer Neustart des Projekts inzwischen sehr unwahrscheinlich ist. Und bei Armor Wars (ursprünglich als Serie für Disney+ angekündigt) herrscht seit Jahren Funkstille.

Darüber hinaus befinden sich viele weitere Projekte bei Marvel in Entwicklung. Martial-Arts-Legende Shang-Chi soll eine Fortsetzung erhalten, genauso wie Donnergott Thor, der damit bereits seinen fünften (!) Solofilm anführen würde. Auch ein weiteres Doctor Strange-Abenteuer dürfte früher oder später im Kino eintreffen.

Vorerst bleibt uns aber nichts anderes übrig, als offizielle Ankündigungen seitens Marvel und Disney abzuwarten. Vielleicht meldet sich Marvel dieses Jahr wieder bei der Comic-Con in San Diego zu Wort und stellt das Line-up für die nächsten Jahre vor. Hoffen wir, dass die Eternals bis dahin nicht komplett in Vergessenheit geraten sind.