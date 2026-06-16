Marvel-Macher wollten Iron Man viel früher sterben lassen, nur um die Fans zu schockieren: "Das erwarten die nie"

Iron Mans Tod in Avengers: Endgame zählt zu den emotionalsten Momenten des MCU. Die beiden Regisseure überlegten allerdings, ihn schon einen Avengers-Film früher sterben zu lassen.

Um kaum einen Film hat die Gerüchteküche jemals so getobt, wie um den kommenden Marvel-Ableger Avengers 5: Doomsday. Gerade die Rückkehr der X-Men und Robert Downey Jr. in der Rolle des Dr. Doom lassen sämtliche Foren vor lauter Fan-Theorien förmlich brennen.

Beim Marvel Cinematic Universe (MCU) war dies zum letzten Mal beim großen Finale der Infinity-Saga mit Avengers 3: Infinity War und Avengers 4: Endgame so, als es sich herumsprach, dass einige der Held:innen sterben werden. Wie sich jetzt herausstellte, hätte Iron Mans Tod bereits viel früher kommen können.

Marvel-Regisseure enthüllen ursprünglichen Plan zu Iron Mans Tod

Die beiden Regisseure Joe Russo und Anthony Russo, die jetzt auch für den kommenden Doomsday zurückkehren, haben sich gegenüber Comic Book Resources erstmalig über ihre Pläne zu Iron Mans Tod geäußert. Sie wollten den Helden, der den Grundstein für das MCU gelegt hatte, nämlich bereits in Infinity War im Kampf gegen den Oberschurken Thanos sterben lassen.

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Der Kampf findet im Film statt und endet auch mit einem erstochenem Iron Man, der jedoch schwer verletzt gerade so überleben konnte. Zum großen Glück der Fans entschieden sich die beiden Brüder jedoch schließlich um und verliehen Robert Downey Jr.s Helden ein deutlich emotionaleres und epischeres Ende im darauffolgenden Endgame.

Es gab einen Moment, in dem wir dachten: ‚Das erwarten die nie. Das könnte der beste Momet sein, um das zu machen.‘ Aber dann hätten wir uns überlegen müssen, wie er möglicherweise trotzdem im nächsten Film mitwirken könnte. Und dann sagten wir: ‚Scheiß drauf, machen wir es einfach im nächsten Film.‘

Iron Mans Superheldentod beweist die emotionale Wucht, die das MCU auf Millionen von Fans hatte. Und womöglich immer noch besitzt, wenn man Paul Rudds mit seiner rührenden Anekdote vom Set des neuen Avengers-Films Recht behält.

Wann startet Avengers: Doomsday in den Kinos?

Am 16. Dezember ist es endlich so weit, da dort Avengers: Doomsday am gleichen Tag wie Dune: Part Three in den deutschen Kinos starten wird. Der Nachfolger Avengers 6: Secret Wars soll ein gutes Jahr später erscheinen.

