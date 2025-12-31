Marvel-Regisseur nennt Stranger Things-Finale ein Meisterwerk: "Genau das, was ihr erwartet habt"

Das Stranger Things-Finale steht bevor. Marvel-Regisseur und Serien-Produzent Shawn Levy verrät, was Fans vom Finale erwarten können – nämlich offenbar nur das Beste.

Nach fast 10 Jahren und fünf Staffeln ist es soweit: Stranger Things geht zu Ende und das Finale ist schon sehr nah. Vor dem Abschluss überschlugen sich die Ereignisse noch einmal: Die vorletzte Folge stellte einen Negativ-Rekord ein, Fans verlangten per Petition geschnittene Szenen und der neueste Trailer ließ kein Auge trocken. Was kann die Community also vom Ende erwarten? Shawn Levy (Deadpool & Wolverine), Marvel-Regisseur und Produzent der Serie, erklärt es.

Marvel-Macher und Stranger Things-Produzent beruhigt Fans und verrät kleine Details

Im Gespräch mit People sagte Levy den Fans:

Ihr werdet ein noch tieferes Verständnis von Henry Creel und Vecna bekommen. Ihr werdet Resultate sehen. [...] Ich will den Menschen auf der ganzen Welt, die uns fast eine Dekade begleitet haben, nur versichern: Dieses Finale ist, worauf ihr gewartet habt. [...] Es ist sehr befriedigend, sowohl durch die reinen Informationen als auch für die Gefühle.

Im weiteren Interview nennt Levy die finale und achte Folge der fünften Stranger Things-Staffel ein "Meisterwerk", deren Ergebnisse "völlig überraschen."

Schaut hier den Trailer zu Stranger Things-Finale:

Stranger Things - S05 Finale Trailer (Deutsch) HD

Abgesehen von Levys Versprechen haben sich die Fans natürlich ihre eigenen Gedanken gemacht – und zittern etwa dem Tod zweier Figuren entgegen, der sich zuletzt bereits abzeichnete.

Wann kommt das Stranger Things-Finale zu Netflix?

Die allerletzte Stranger Things-Folge trifft in der Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar 2026 um 2.00 Uhr morgens bei Netflix ein. Sie dauert 128 Minuten.

Podcast: Netflix’ Erfolgsserie Stranger Things ist endlich mit Staffel 5 zurück

Nach über drei Jahren Wartezeit hat sich Stranger Things für das große Finale bei Netflix zurückgemeldet. Ob uns die ersten vier Folgen der 5. Staffel überzeugt haben, besprechen wir detailliert im Podcast.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben überraschenden Figuren-Wendungen und dem erklärten Ende von Staffel 5, Teil 1 werfen wir außerdem einen Blick voraus auf die kommenden, letzten vier Episoden von Stranger Things und diskutieren Theorien, was da noch auf uns zukommt.