Einer der größten Marvel-Schurken ist im wahren Leben Farmer und liebt es, seine 35 Schafe und Ziegen ins Bett zu bringen

Er spielt einen der besten und grausamsten Marvel-Bösewichte, hat aber ein Herz für Tiere. Seine Schafe und Ziegen liebt er ganz besonders.

In den Marvel-Filmen macht er Spider-Man die Hölle heiß. Als Schauspieler wurde er vier Mal für den Oscar nominiert, ohne eine Auszeichnung zu erhalten. Und als Privatperson ist er ein glücklicher Farmer. Willem Dafoe scheint ein großes Herz für Tiere zu haben. Zumindest deutet seine Art, über seine zahlreichen Paarhufer zu reden, das an.

Seine Schafe und Tiere ins Bett zu bringen ist Willem Dafoes liebste Aufgabe auf der Farm

Wenn er keine Filme dreht, ist Willem Dafoe offenbar ein begeisterter Farmer. Gemeinsam mit seiner Frau Giada Colagrande betreibt er eine Farm in der Nähe von Rom. Dort haben sie verschiedene Tiere wie Alpakas, Esel, Hühner und Truthähne, sowie Schafe und Ziegen, wie das Medienmagazin Complex berichtet. Gerade die Alpakas haben bereits die Runde gemacht, besonders weil Dafoes guter Freund Mark Ruffalo Fotos von ihnen auf X postete.

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Neben den Alpakas ist Dafoe aber auch mit den anderen Tieren ordentlich beschäftigt. Bei einem Interview mit NPR wurde er gefragt, welche seiner Aufgaben seine liebste ist. Dabei antwortete er sehr herzlich:

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Am liebsten bringe ich die Tiere abends zu Bett. Es hat etwas Wunderschönes, wenn sie mich sehen und 35 Ziegen und Schafe auf mich zustürmen, damit ich die Tür zu ihrem kleinen Schlafplatz öffne.

Auf den Kommentar, dass sie seine Hilfe bräuchten, antwortete er ehrlich, dass sie eigentlich ihm helfen würden. Diese Dynamik dürften die meisten Tierbesitzer:innen selbst kennen.

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Sich Willem Dafoe, der als Green Goblin wohl einen der unheimlichsten und spannendsten Bösewichte im Marvel-Multiversum spielt, als liebevollen Farmer vorzustellen, ist einfach herzerwärmend. Und die Art, wie er über seine Tiere spricht, zeigt recht deutlich, wie sehr er dieses Leben und die Verbindung zu seinen Schützlingen genießt.