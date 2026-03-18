"Markerschütternde Action": Marvel-Serie begeistert wie schon lange nicht mehr – in ersten Reaktionen zur 2. Staffel Daredevil Born Again

Nächste Woche feiert eine große Marvel-Serienrückkehr ihre Premiere bei Disney+ und den ersten Reaktionen zufolge sind wir nicht darauf vorbereitet, was uns dort erwartet.

Während viele von Marvel-Müdigkeit sprechen, hat sich die MCU-Unterhaltung im letzten Jahr heimlich neu definiert. Frische Ansätze und eigenständige Stile wecken wieder die Lust an den maskierten Rächer:innen. Auch Staffel 1 von Daredevil: Born Again bestach als düstere Superhelden-Neuerfindung – nächste Woche startet Staffel 2 und scheint nun, den ersten Kritiker-Reaktionen zufolge, noch eine Schippe draufzulegen.

Düsternis bei Disney+ – Erste Reaktionen zu Daredevil: Born Again sind begeistert

Die Rückkehr von Charlie Cox als blinder Anwalt Matt Murdock in der neuen Serie Daredevil: Born Again hatte einen schweren Start. Mittendrin zog das Projekt die Notbremse und wurde komplett überarbeitet. Das Regie-Duo Justin Benson und Aaron Moorhead brachte das Wiedersehen auf einen neuen Weg. Mit Erfolg: Herzzerreißende Figurenentscheidungen in Folge 1 und der härteste MCU-Moment aller Zeiten schenkten dem Teufel von Hell's Kitchen eine emotional komplexe Serie voller Action und Charaktermomenten.

Auch wenn Daredevil: Born Again 2025 vielleicht nicht an die Zuschauerzahlen zu Hochzeiten von Netflix' Daredevil-Serie heranreichte, ergatterte sie am Jahresende Top-Platzierungen im Moviepilot-Community-Ranking und -Redaktions-Ranking gleichermaßen. Insofern fiebern wir nach einem verheerenden Staffelfinale gespannt auf Staffel 2 hin. Nächste Woche, am 25. März 2026, starten die neuen Folgen dann wöchentlich bei Disney+* .

Schaut hier den Trailer zu Staffel 2 von Daredevil: Born Again:

Daredevil: Born Again - S02 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Einige Journalisten durften jetzt schon alle acht Folgen des Konflikts zwischen dem roten Rächer und New Yorks neuem Kingpin-Bürgermeister Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) schauen und zeigen sich mehr als angetan. Nicht nur, weil neben Jon Bernthals Punisher im düsteren Daredevil-Trailer auch schon die Rückkehr von Krysten Ritter als Jessica Jones offenbart wurde.

Nexus Point schreibt beispielsweise zur 2. Staffel von Daredevil: Born Again:

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Staffel 2 ist genau das Upgrade, das wir gebraucht haben! Dies ist Daredevil in seiner bisher besten Form innerhalb des MCU. Die Erzählweise ist düsterer, es steht tatsächlich etwas auf dem Spiel, Kameraarbeit und Lichtsetzung sind absolut beeindruckend und die Kämpfe wirken wie direkt aus den Comics entnommen – mit Überraschungen, die du nicht erwarten wirst.

Charlie Cox und Vincent D’Onofrio lassen ihre Rivalität mit beeindruckenden Darbietungen aufleben, aber es ist Deborah Ann Woll, die als Karen Page ihre bisher beste Leistung abliefert und allen die Show stiehlt.

Nachdem in Staffel 1 teils noch die unterschiedlichen Stile unterschiedlicher Beteiligter vor und nach der Serienüberarbeitung anzumerken waren, scheint Staffel 2 Daredevil endgültig festgenagelt zu haben:

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Wir haben alle acht Folgen von Daredevil: Born Again Staffel 2 gesehen. Sie ist brutaler, blutiger und erzählerisch anspruchsvoller als Staffel 1. Zudem ist sie in ihrer Untersuchung politischer Korruption beunruhigend aktuell. Charlie Cox und Vincent D'Onofrio waren in diesen Rollen noch nie besser. Es ist fantastisch zu sehen, dass Karen diesmal eine weitaus größere Rolle spielt, wodurch sich die Staffel mehr im Einklang mit den ursprünglichen drei Staffeln anfühlt. Und Jessica Jones ist in großem Stil zurück!!! Das Finale ist brillant und eine der bisher besten Episoden von Marvel Television.

Podcaster Neil Vagg stimmt dem zu:

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Daredevil Staffel 2 ist ein riesiger Erfolg für Marvel Television. Ein epischer Krieg um das Herz von New York City, der sich über acht brutale, stilvolle und durchweg gut geschriebene Episoden erstreckt. Sie besinnt sich auf das Erbe der Marvel-Netflix-Ära und kommt verdammt nah dran, deren hohe Messlatte sogar noch zu übertreffen.

Dabei scheint auch die gesuchte Realitätsnähe in Staffel 2 Daredevil: Born Again zu Höhenflügen anzuspornen:

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Daredevil: Born Again S2 lässt die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschwimmen. Die Staffel erhöht den Einsatz und erweitert die Welt auf spannende Weise. Knochenbrechende, markerschütternde Action mit all dem Blut und der Brutalität, die man erwartet. Cox und D’Onofrio bleiben eine der elektrisierendsten Rivalitäten im MCU.

Auch Comic Book Movie preist die Action-Sequenzen der Daredevil-Rückkehr:

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Daredevil: BornAgain Staffel 2 ist eine brutale, unerbittliche Glanzleistung und ein Geniestreich von Marvel, der Charlie Cox, Wilson Bethel, Vincent D'Onofrio und der gesamten Besetzung Raum zum Glänzen gibt. Die WAHNSINNIGE Action zählt zum Besten, was das MCU zu bieten hat, in dieser weitgehend makellosen Interpretation von Daredevils Welt.

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Daredevil Born Again S2 ist purer, unverfälschter Wahnsinn mit unglaublichen Actionsequenzen, die das Ganze wirklich auf ein neues Level heben. Das ist das MCU in Bestform und Cox war noch nie besser! Ich kann kaum erwarten, was als Nächstes kommt!

Staffel 3 von Daredevil: Born Again ist ebenfalls schon für 2027 bestellt. Wie es klingt, werden wir nach dem Staffelfinale der 2. Season schon nach einem Nachschlag lechzen.

Podcast mit Daredevil: Die 15 besten Serien im März bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im März, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im März umfassen neben der ersten Serienfortsetzung zu Yellowstone sowie neuen Staffeln von One Piece und Daredevil auch düsteren Netflix-Horror, die Rückkehr einer der aktuell besten Sci-Fi-Serien sowie Krimi-Abenteuer mit Sherlock Holmes.

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