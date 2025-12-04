Marvel-Star wusste nicht, wer Tom Holland ist – obwohl sie 4-mal (!) mit ihm gedreht hat

Eine der Marvel-Darstellerinnen mit den meisten Auftritten ist auch gleichzeitig jemand, der sich so gar nicht für die Reihe interessiert. Nach vier gemeinsamen Filmen mit Tom Holland wusste sie noch immer nicht, wer er ist.

In den meisten Fällen sind Fans deutlich leidenschaftlicher gegenüber den neuesten Blockbuster als die Darsteller:innen selbst, für die es am Ende des Tages auch nur ein Job ist. Gerade bei Produktionen mit einer besonders großen Fanbase wie den Filmen aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU). Der Kontrast zwischen dem Desinteresse einiger Darsteller:innen und dem detaillierten Trivia-Wissen der Fans wird hier umso deutlicher. Iron Man-Star Gwyneth Paltrow hat nun einmal mehr ihr Desinteresse für das Franchise bewiesen.

Gwyneth Paltrow erinnert sich nach 4 gemeinsamen Filmen nicht an Tom Holland

Es ist nicht das erste Mal, dass Gwyneth Paltrow ihr privates Desinteresse über die MCU-Streifen entblößt, doch dieses Mal hat sie nicht ihre Teilnahme an einem Projekt vergessen, sondern einen ihrer Co-Stars. Wie The Hollywood Reporter berichtet, hat Robert Downey Jr. bei der Verleihung des Sherry Lansing Leadership Awards an Paltrow neben jeder Menge freundlicher Worte auch einige kleine Seitenhiebe verteilt.

So berichtete er von einer Anekdote, wo sein Iron Man Co-Star ihn fragte,

. Downey Jr. entgegnete daraufhin:



Das ist Spider-Man. [...] Der Name seiner Figur ist Peter. Er ist Tom Holland. Du hast vier Filme mit ihm gedreht.

Wann geht es mit Tom Holland als Spider-Man weiter?

Neben Christopher Nolans Die Odyssee startet nächsten Sommer noch ein weiterer Blockbuster mit Tom Holland in der Hauptrolle. Die Rede ist von nichts anderem als Spider-Man: Brand New Day, wo Holland endlich in seiner Paraderolle zurückkehren darf. Der Film wird ab dem 30. Juli 2026 in den deutschen Kinos zu sehen sein.