Marvel-Überraschung: Die längere Avengers 4-Version mit brandneuen Szenen streamt noch diese Woche bei Disney+

Erst vor wenigen Wochen durften sich Marvel-Fans auf eine erweiterte Version von Avengers 4: Endgame mit komplett neu gedrehten Szenen im Kino freuen. Jetzt kommt das Superhelden-Spektakel zu Disney+.

Das hat es in der Geschichte des MCU noch nie gegeben: Ein alter Film ist mit einigen komplett neuen Szenen noch einmal im Kino gestartet, um das nächste große Leinwand-Abenteuer vorzubereiten. Doch am 24. September 2026 war es soweit und Avengers 4: Endgame ist als längere Version mit vier brandneuen Szenen zurückgekehrt erneut in die Lichtspielhäuser zurückgekehrt.

Wer den Film im Kino nicht sehen konnte, darf sich jetzt freuen. Denn Avengers Endgame: Extended wird noch diese Woche im Streaming-Abo bei Disney+ eintreffen.

Avengers Endgame: Extended kommt noch vor Doomsday zu Disney+

Wie Disney+ selbst im Programm listet, wird die Extended-Version, die auch als Encore bekannt ist, am 13. November 2026 im Abo des Streamers starten. Damit trifft sie weniger als zwei Monate nach dem Kinostart im Streaming-Programm ein – und rund einen Monat vor dem Start von Avengers 5: Doomsday im Kino.

Das dürfte alle großen Marvel-Fans freuen, die die längere Version nicht im Kino sehen konnten. Denn laut den Russo-Brüdern ist es essentiell, dass man die Extended-Version vor dem Kinobesuch von Avengers 5 gesehen hat. Ob das wirklich stimmt, hat mein Moviepilot-Kollege Matthias Hopf bereits auseinandergenommen.

Tatsächlich wartet die neue Version mit vier zusätzlichen Minuten auf, die vier neue Szenen als klassische Post-Credit-Sequenz zeigen. Damit dauert der Film nun stolze 185 Minuten und verknüpft ein paar lose Enden aus Endgame, die Doomsday direkt vorbereiten. Unter anderem bekommen wir darin Robert Downey Jr.s Doctor Doom erstmals in einem Film zu sehen.

Avengers Endgame: Extended machte den Marvel-Kracher zum erfolgreichsten Film aller Zeiten

Durch die zustätzlichen Einnahmen, die Avengers: Endgame mit seiner Extended-Version in den Kinos, kommt der Marvel-Kracher nun mit seinem regulären Kinolauf und den Wiederaufführungen auf ein Einspielergebnis von 2,942 Milliarden US-Dollar. Damit hat Endgame den bisher erfolgreichsten Film aller Zeiten – James Camerons Avatar - Aufbruch nach Pandora – vom Thron gestoßen und sich die Spitzenposition des All Time-Rankings gesichert.

Dieser Coup ist Endgame schon einmal gelungen, bevor Avatar den Marvel-Streifen durch eine Wiederaufführung wieder überholte. Durch eine erneute Wiederaufführung könnte dies Avatar auch noch einmal gelingen, liegt der Film mit 2,923 Milliarden US-Dollar doch nur dicht dahinter.

Zum Weiterlesen: Alle wichtigen Infos zu Avengers 5

Dass Avengers Endgame: Extended auch bei Disney+ große Wellen schlagen wird, ist jedenfalls so gut wie sicher. Avengers: Doomsday wartet dann ab dem 16. Dezember 2026 im Kino auf euch.