Marvel-Universum wird komplett neu gestartet, nachdem die letzten Filme alle gescheitert sind

Sonys Marvel-Filme aus dem Umfeld von Spider-Man hatten es in den letzten Jahren nicht leicht an der Kinokasse. Deshalb wird jetzt ein kompletter Neustart anvisiert.

Parallel zum MCU produzierte Sony Pictures jahrelang Marvel-Filme fürs eigene SSU (Sony Spider-Man Universe). Bis auf die Streifen der mittlerweile abgeschlossenen Venom-Reihe wurden diese aber mehr schlecht als recht vom Publikum angenommen. Konkret geht es um Problemkinder wie Morbius, Madame Web oder Kraven the Hunter, die weit hinter den Erwartungen zurückblieben, während sie gleichzeitig von der Kritik verrissen wurden. Aus diesen Super-Nieten will Sony nun Konsequenzen ziehen. Weiter soll es trotzdem gehen.

Spider-Reboot: Marvel-Universum von Sony Pictures bekommt Neustart

Sony-CEO und -Produzent Tom Rothman war diese Woche im Ringer -Podcast The Town zu Gast (via Screen Rant ), wo er unter anderem über die Zukunft des Kinos im Zeitalter des Streaming und die Zukunft des Sony Spider-Man Universe sprach. Dabei kam heraus, dass man einen kompletten Neustart mit den Spider-Charakteren wagen will, an denen man die Rechte besitzt. Ein "frisches Reboot" mit "neuen Leuten", so Rothman. Ausgenommen davon ist natürlich die die MCU-Hauptreihe mit Tom Holland als Spider-Man sowie die animierte Erfolgsreihe über das multidimensionale Spider-Verse.

Bereits dieses Jahr gehrt es mit Sony-vertriebenen Spider-Projekten weiter, von denen man sich immer noch einiges versprechen dürfte:

Spider-Noir , die SSU-Amazon-Serie mit Nicolas Cage (27. Mai 2026)

, die SSU-Amazon-Serie mit Nicolas Cage (27. Mai 2026) Spider-Man: Brand New Day , Teil 4 der Tom Holland-Reihe aus dem MCU (30. Juli 2026)

, Teil 4 der Tom Holland-Reihe aus dem MCU (30. Juli 2026) Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, Teil 3 der Reihe von Sony Pictures Animation (24. Juni 2027)

Mit welchen Charakteren aus den Spider-Man-Comics von Marvel es danach im SSU weitergeht, steht noch nicht fest. Mit Hinblick auf die reichhaltige Vorlage ist die Auswahl an Figuren, ob gut oder böse, jedenfalls riesig. Und vielleicht dürstet es den Marvel-Fans nicht gleich nach einer neuen Madame Web oder einem neuen Kraven.

