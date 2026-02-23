Marvel-Verwirrung: Neuer Venom-Film kommt – aber es ist nicht Teil 4 der Tom Hardy-Reihe

Wer das Venom-Universum für tot hält, irrt sich: Der Marvel-Fiesling bekommt einen neuen Film. Hinter dem animierten Werk steckt das Studio von zwei herausragenden Spider-Man-Filmen.

Die Venom-Filme mit Tom Hardy haben zwar unzählige Fans, gehören für viele aber zu einem toten Teil des Marvel-Universums. Bis jetzt: Ein neuer Venom-Film kommt. Hinter dem Superheldenabenteuer steckt Sony Pictures Animation. Und zwei Regisseure, die letztes Jahr ein ganz anderes Franchise vor dem Untergang bewahrt haben.

Neuer Venom-Animationsfilm kommt – auch Marvel-Star Tom Hardy ist mit dabei

Wie der Hollywood Reporter berichtet, ist bei Sony Pictures Animation ein neuer Venom-Film in Arbeit, bei dem Adam B. Stein und Zach Lipovsky Regie führen werden. Die beiden Filmemacher brachten 2025 mit Final Destination 6: Bloodlines bereits ein anderes beliebtes Franchise von den Toten zurück. Der Horror-Blockbuster entwickelte sich zum erfolgreichsten Teil seiner Reihe.

Der neue Venom-Film wird also nicht der 4. Teil der Realfilm-Reihe mit Tom Hardy. Hinter den Kulissen ist der Star trotzdem mit dabei: Laut Bericht fungiert er als Produzent. Nach 5 Jahren als Spidey-Fiesling muss er es nach eigenen Angaben ruhiger angehen lassen.

Wer sich daran stört, dass es sich beim nächsten Venom-Film nicht um einen Realfilm handelt, muss sich eingehender mit Sony Pictures Animation auseinandersetzen: Das Animationsstudio ist immerhin für Meisterwerke wie Spider-Man: A New Universe oder Spider-Man: Across the Spider-Verse verantwortlich. Vielleicht steht uns also der beste Film des ganzen Venom-Franchise bevor.

Nähere Informationen zur Story oder einem Sprecher:innen-Cast gibt es bisher noch nicht.

Wann soll der neue Venom-Film kommen?

Der neue Venom-Film befindet sich in einer frühen Phase der Entwicklung, einen offiziellen Starttermin gibt es noch nicht. Die Produktion von Animationsfilmen fordert oft extremen Aufwand. Wir rechnen dementsprechend nicht vor 2028 mit der Veröffentlichung.

Die Venom-Kinoreihe besteht aus drei Filmen mit Tom Hardy, die 2024 mit Venom: The Last Dance ihren Abschluss fand.