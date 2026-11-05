Spannendes Marvel-Gerücht: Einer der größten Hype-Stars unserer Zeit soll der nächste Wolverine werden

Derzeit kursiert ein spannendes Marvel-Gerücht, bei dem einer der gehyptesten Stars die Rolle des Wolverine übernehmen könnte. Bis wir ihn als X-Men-Held sehen könnten, wird es jedoch noch eine Weile dauern.

Die Gerüchteküche rund um das Marvel Cinematic Universe (MCU) läuft derzeit auf absoluten Hochtouren. Doch das aktuell heißeste Gerücht dreht sich gar nicht um den im Dezember startenden Avengers 5: Doomsday, sondern um die Besetzung des nächsten Wolverine für den in jüngster Vergangenheit angekündigten X-Men-Film. Den Gerüchten zufolge soll Marvel bereits Kontakt zu Jeremy Allen White aufgenommen haben.

The Bear-Star Jeremy Allen White könnte der nächste Wolverine werden

Laut Jeff Sneider , einem der zuverlässigsten Brancheninsider Hollywoods, soll Jeremy Allen White bereits erste Gespräche mit Marvel bezüglich der Rolle des Wolverine aufgenommen haben. Der 1,70m große Star der Hit-Serie The Bear: King of the Kitchen soll mit seiner Körpergröße bereits dem Erscheinungsbild eines Comic-akkuraten Wolverines näherkommen als Hugh Jackman. Von Marvel oder White wurde jedoch noch nichts offiziell bestätigt.

White würde sich somit in die Reihe der jungen Stars für den neuen X-Men-Film von Thunderbolts*-Regisseur Jake Schreier einreihen. Bislang bestätigt wurden Sadie Sink als Jean Grey, Inde Navarrette als Rogue, Kit Connor als Cyclops, Samara Weaving als Emma Frost, Christopher Abbott als Professor X, Maya Boyd als Storm und Adam Driver als Mr. Sinister. Zum Inhalt des Films wurde bislang noch nichts bekannt gegeben. Vor kurzem wurde auch ein weiterer Star für die Rolle des Angel angekündigt.

Wann startet der neue X-Men-Film im Kino?

Allem Anschein nach wird Hugh Jackman im kommenden Avengers: Doomsday ein weiteres Mal in das Kostüm des Wolverine schlüpfen. Whites frühestmöglicher Auftritt wäre somit in Schreiers X-Men, der derzeit am 4. Mai 2028 in den deutschen Kinos starten soll.