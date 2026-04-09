Marvels härtester Rächer kehrt zurück: Erster Trailer zum Punisher-Special von Disney+

Jon Bernthal kehrt in seinem einenen Marvel-Special bei Disney+ zurück. Der erste Trailer zu Punisher: One Last Kill entfesselt ein knallhartes Rache-Inferno.

Der wohl gnadenloseste und brutalste Rächer des MCU ist zurück: Jon Bernthal wird einmal mehr in die Rolle von Frank Castle alias Punisher schlüpfen und schon bald sein eigenes Special bei Disney+ anführen. Wie das aussieht, enthüllt jetzt endlich der erste Trailer.

Seht hier den ersten Trailer zu Punisher: One Last Kill

Punisher: One Last Kill - Trailer (English) HD

Jon Bernthal in Punisher: One Last Kill – Marvel-Special als brachiales Action-Inferno

Bernthal ist das erste Mal als Castle in der 2. Staffel der Netflix-Serie Marvel's Daredevil aufgetaucht und hat sich dort als ehemaliger Soldat auf eine Rachemission für den Tod seiner Frau und seiner Kinder begeben. Danach erhielt der Punisher seine eigene Netflix-Serie, die zwei Staffeln überdauerte. Einen Cameo-Auftritt in Spider-Man: No Way Home später, kehrte Castle zuletzt zu seinen Wurzeln zurück und war in der neuen Daredevil-Serie Daredevil: Born Again zu sehen.

In Punisher: One Last Kill wird der Rächer endlich wieder im Mittelpunkt seiner eigenen Story stehen. Woraus genau diese besteht, ist allerdings noch nicht bekannt. Der brutale Trailer zeigt ihn in allerlei gewalttätigen Konfrontationen, während er Halluzinationen von diversen Menschen zu haben scheint. Ganz egal wo die Handlung hingeht: Wir dürfen uns offenbar auf ein brachiales Action-Inferno mit Punishers nächster Rachemission freuen.

Wann kommt Punisher: One Last Kill zu Disney+?

Punisher: One Last Kill wird am 12. Mai 2026 und somit genau eine Woche nach dem Staffel 2-Finale von Daredevil: Born Again bei Disney+ im Streaming-Abo einziehen. Das Marvel-Special wurde von Reinaldo Marcus Green inszeniert, der gemeinsam mit Bernthal für das Drehbuch verantwortlich zeichnete und soll etwa 60 Minuten umfassen.

Fans dürfen sich jedoch auch danach auf ein nicht allzu weit entferntes Wiedersehen mit Bernthals Punisher freuen. Als Rolle wurde er bereits für den Marvel-Blockbuster Spider-Man: Brand New Day bestätigt, der am 30. Juli 2026 in den deutschen Kinos startet.