Jedes Kind ist mit diesem Fantasy-Meisterwerk aufgewachsen: Jetzt soll es 62 Jahre später zur Serie werden

Dieses Fantasy-Musical hat wahrscheinlich jeder Filmfan mindestens einmal in der Kindheit geschaut. Jetzt soll der Disney-Klassiker als Serie neu aufgelegt werden.

Mit Mary Poppins haben Regisseur Robert Stevenson und Schauspiellegende Julie Andrews 1964 ein Stück Filmgeschichte geschaffen, das mit viel Fantasie, Herz und fünf gewonnenen Oscars bis heute nachhallt. 2018 wurde der Klassiker unter dem Titel Mary Poppins' Rückkehr mit Emily Blunt in der Hauptrolle fortgesetzt, jetzt soll Mary Poppins einmal mehr den Regenschirm schwingen. Denn ihre Geschichte soll als Serie neu erzählt werden.

Mary Poppins-Serie: Neuverfilmung soll frischen Ansatz verfolgen

Wie Deadline exklusiv berichtet, wird die Serie von Produzent Tom Winchester (Shogun) für Pure Fiction Television und See-Saw Films, die zuletzt mit Heartstopper und Slow Horses - Ein Fall für Jackson Lamb große Erfolge feiern konnten, entwickelt. Das Fantasy-Vorhaben befindet sich in der frühen Entwicklungsphase und will sich einen frischen Ansatz für die weltberühmte Haushälterin vornehmen.

Anstatt den Klassiker von 1964 einfach neu zu verfilmen, soll sich die Serie genauer auf die Romanvorlage von Pamela L. Travers* stürzen, die insgesamt acht Bücher umfasst. Darin wird Poppins weitaus mysteriöser und gefährlicher beschrieben, als sie im Disney-Film dargestellt wird, während ihre Abenteuer häufig in surrealere und furchteinflößendere Gefilde abdriften.

Winchester soll aktuell auf der Suche nach einem passenden Showrunner sein und auch mit Disney ins Gespräch gehen wollen, die die bisherigen Verfilmungen ins Kino gebracht haben. Disney hält jedoch nicht die Rechte an der IP, die Winchester von dem P.L. Travers Estate optioniert hat. Somit ist es möglich, dass letztlich ein anderer Streamer den Zuschlag erhält. Details zum Cast der Serie – allen voran, wer die Titelrolle der Mary Poppins übernimmt – sind aktuell noch nicht bekannt.

Wann kommt die Mary Poppins-Serie?

Da sich die Serie noch im frühen Entwicklungsstadium befindet, wird es noch eine ganze Weile dauern, bis diese auf unseren heimischen Bildschirmen landet. Wenn die Suche nach Showrunner und Studio beantwortet ist, beginnen Drehbucharbeit und Castings. Daraufhin folgt für Fantasy-Stoffe eine umfangreiche Dreh- und Postproduktionsphase. Aktuell rechnen wir mit der Serie nicht vor Ende 2028.

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Podcast: Die 15 besten Serien im September bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im September, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im September umfassen neben dem Spin-off zum Amazon-Hit Reacher und dem nächsten Killer-Kapitel aus der Netflix-Anthologie Monster auch das Babylon Berlin-Finale sowie die Rückkehr ins Outlander-Universum und einen Endzeit-Thriller mit Vampiren.



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