Massive Kritik gegen Regie-Legende Martin Scorsese: "Er ist der Letzte, von dem ich das gedacht hätte"

Martin Scorsese gilt als eine der größten Regisseure aller Zeiten. Aufgrund eines neuen Projektes erhält er aber sowohl von Kolleg:innen wie Fans extremen Gegenwind.

Nicht viele haben in Hollywood den Titel "lebende Legende" verdient, aber Martin Scorsese wird für viele zu ihnen gehören. Der Regisseur von Meisterwerken wie Taxi Driver, GoodFellas - Drei Jahrzehnte in der Mafia oder Wie ein wilder Stier hat unzählige Fans auf der ganzen Welt, wird von ganz Hollywood geachtet und als Verkörperung des Kinos schlechthin geehrt. Doch seit einer Woche schlägt ihm in manchen Kreisen nur Verachtung entgegen. Warum?

Martin Scorsese sorgt mit K.I.-Projekt für hitzige Kontroverse: "So widerlich"

Wie die BBC berichtet, geht all die wütende Kritik auf ein Video der deutschen K.I.-Firma Black Forest Labs zurück, für die Scorsese nun als Berater fungiert. Vor der Kamera preist er die Vorzüge von künstlicher Intelligenz beim Erstellen von Storyboards an. Der Bericht zitiert ihn folgendermaßen:

Ich bin an der Verbindung von Technologie und Storytelling interessiert. Und daran, wie wir die Grenzen der Kreativität einreißen können, um tiefere und reichhaltigere Erfahrungen für das Publikum zu schaffen. [...] Kino ist immerhin ein junges Medium, [...] wir sollten also seinen Entwicklungsmöglichkeiten gegenüber offen sein.

Zum technischen Vorgang eines K.I.-unterstützten Storyboards erklärte er:

Die Fähigkeit, zu visualisieren und das Storyboard sofort zu teilen, war künstlerisch befreiend [...] In der Vorproduktion ist Zeit Geld, und [K.I.-gestütztes Storyboarding] hat es uns erlaubt, schneller zu arbeiten. Und zwar, ohne dabei Qualität oder Handwerkskunst einzubüßen.

Schaut hier den Black Forest Lab-Video mit Martin Scorsese:

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Storyboards dienen in der Produktion eines Films dazu, die Bilder eines Films vor Drehbeginn zu planen und die Vision des Regisseurs mit seinem Team zu teilen. Damit befasst sind in der Regel speziell ausgebildete Storyboard Artists – die im Angesicht des K.I.-Einsatzes berechtigterweise um ihre Arbeit fürchten. Dementsprechend harsch fällt das Echo auf das Video von vielen auch aus.

"Er wirft jeden einzelnen Storyboard Artist unter den Bus, mit dem er je gearbeitet hat", zitiert die BBC etwa die Filmschaffende Karla Ortiz (Avengers: Endgame). "Sein Erbe und seine Macht so zu nutzen, ist so widerlich."

"Ich kann nicht genug betonen, wie sehr mich [das] enttäuscht", schreibt ein Fan auf X. "[Er] besudelt seinen Namen so spät in seinem Leben und seiner Karriere. Er ist der Letzte, von dem ich das erwartet hätte."

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Andere verhängen laut Bericht ein weniger vernichtendes Urteil. So argumentieren manche etwa, dass Scorsese K.I. nicht dazu nutze, Bildmaterial im fertigen Film zu erzeugen, sondern lediglich dazu, mit seinen Mitarbeitern zu kommunizieren.

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Neben allen Facetten des Internets und dem globalen Kino- und Streamingpublikum wird auch die Hollywoodindustrie von der Diskussion um K.I.-Einsatz erfasst. Diverse bekannte Regisseure haben sich bereits sowohl für wie auch gegen ihren Gebrauch ausgesprochen.