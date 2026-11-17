Vor zehn Jahren erschien die einzige Netflix-Serie, über deren frühzeitige Absetzung ich noch immer nicht hinweg bin. Nun gibt es erneut Andeutungen auf die erhoffte Fortsetzung ... und es ist unerträglich.

Eine der frühen Netflix-Eigenproduktionen war die ambitionierte Sci-Fi-Mysteryserie The OA. Ein sich nach Indiefilm anfühlendes Projekt, in dem das Mysterium wirklich großgeschrieben wurde und in dem man sich auch visuell einiges traute. Die Absetzung nach nur zwei Staffeln (obwohl fünf geplant waren) nehme ich dem Streamer bis heute übel. Zehn Jahre später tut sich aber erneut etwas im leidenschaftlichen Fandom, das sich nur allzu leicht zu verschwörerischen Spekulationen hinreißen lässt, sobald es vermeintliche Hinweise auf eine 3. Staffel gibt.

Diesmal könnte allerdings wirklich etwas dran sein ...

Kommt The OA Staffel 3 doch noch zu Netflix? Fans spekulieren nach neuen Hinweisen der Macherin

The OA-Mastermind und -Star Brit Marling postete ein Video auf Instagram, das fast schon wie ein kleiner Kurzfilm wirkt. Darin berichtet sie, wie sie nachts regelmäßig wach wurde, um eine immer größer werdende Geschichte zu schreiben, die sie ihrem OA-Mitstreiter Zal Batmanglij zeigte und danach zu einem Verleger brachte, der jetzt wohl eine Veröffentlichung anstrebt. Einfach ein neues Projekt der Autorin, richtig? Tja, das wäre es, wenn ein Fan nicht eine abgefahrene Verbindung zur Netflix-Serie aufgedeckt hätte.

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X-Userin @vampirealicent erklärt: "Wer kein OA-Fan ist, kann sich kaum vorstellen, wie verrückt es ist, dass Brit Marling ausgerechnet heute dieses Video veröffentlicht hat. Aber ich erkläre es euch mal: Heute sind es 7 Jahre, 3 Monate und 11 Tage, seit The OA abgesetzt wurde. In der ersten Folge der ersten Staffel ist die Hauptfigur genau so lange verschwunden."

Kann das ein Zufall sein? Zusätzlich postete Marling schon vorher ein Video , dessen Vorschaubild eine offene Tür zeigt. Bei Fans der Netflix-Serie gingen auch da schon die Alarmglocken los, denn "leave your door open" ist eine Instruktion, die ihre sieben Jahre lang verschwundene Serienfigur den fünf Menschen gibt, die ihrer unglaublichen Geschichte lauschen. Diese dreht sich um eine Entführung, Nahtoderfahrungen und Dimensionssprünge via geheimnisvoller Körperbewegungen.

Als Fan, dessen Hoffnung in den letzten zehn Jahren öfter unnötig geschürt wurde, kann ich mich aber noch nicht überwinden, mich über eine mutmaßliche OA-Fortsetzung zu freuen. Und das aus gutem Grund.

Vorsicht: Fans von The OA haben das alle schon mal erlebt

Der Grund, warum Fans sich so leicht zu Verschwörungstheorien hinreißen lassen, liegt in der Natur der Serie selbst. (Vorsicht, Spoiler:) Staffel 2 endet mit einem Cliffhanger nach einem weiteren Dimensionssprung, durch den die Charaktere in einer (unserer?) Welt landen. Die Hauptfigur heißt auf einmal Brit, und der einstige Nahtodforscher Hap stellt sich als Jason Isaacs vor. Zusätzlich gab es die ganze Serie lang die Anweisung, man solle auf OA vertrauen und sie in der neuen Dimension suchen kommen. Die Absetzung durch Netflix muss also Teil einer Meta-Erzählung sein!

Ähnlich verwirrte Sherlock-Fans hielten die 4. Staffel der Krimiserie für fake und ein ARG (Alternate Reality Game), in dem man erst die "echten Folgen" bekommt, wenn das Rätsel entschlüsselt wurde. Kompletter cope für eine miese Finalstaffel natürlich.



Seht hier einen Netflix-Trailer zur Serie The OA:

Die beiden The OA-Masterminds taten allerdings wenig, um die wilden Fantheorien einzudämmen. Ganz im Gegenteil: Batmanglij präsentierte vor Jahren einen kryptischen Insta-Post mit den Farben Yellow, Cyan, dem Buchstaben F und Magenta, was Fans als "You Come Find Me" entschlüsselten – ein Zitat aus The OA und ein eindeutiges Signal an die Fans. Das ging so weit, dass viele die damals neue Serie der beiden (A Murder at the End of the World) für die heimliche 3. Staffel der Netflix-Serie hielten, obwohl sie von FX produziert wurde.

Heute wissen wir, dass der OA-Macher wohl frühzeitig Hoffnung auf ein Projekt machte, das am Ende nicht zustande kam. Würden die zwei diesen Fehler jetzt noch mal begehen? Oh, und was ist das? Ein Interview-Schnipsel mit Jason Isaacs? Oh nein ... Tut mir das nicht schon wieder an!

Wo ist mein Alu-Hut? Co-Star Jason Isaacs macht mich doch noch zum Gläubigen

Eigentlich sollte das hier ein Artikel darüber werden, wie albern es von Fans wäre, sich jetzt erneut Hoffnung auf weiteren The OA-Content zu machen. Und dann stolpere ich über einen Interview-Schnipsel mit Jason Isaacs aus diesem Monat, der auf einem roten Teppich Folgendes sagte, als er über The OA und deren Macher:innen befragt wurde: "Ich sprach erst neulich mit [Brit und Zal], sie sind grad in London, um eine Serie zu drehen, und wir haben Pläne. Mehr kann ich euch nicht sagen. Wir haben Pläne."

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Ob der Schauspieler damit konkret OA-Pläne meint oder nur ein weiteres gemeinsames Projekt mit dem Kreativ-Duo hinter der abgesetzten Serie, bleibt unklar. In Kombination mit Brit Marlings Insta-Andeutungen kann ich aber nicht anders, als ein kleines bisschen Zuversicht aufkommen zu lassen. Auch wenn ich mir dabei wie ein verdammter Flat-Earther vorkomme ... Die 5G-Strahlen müssen mein Gehirn wirklich schon aufgeweicht haben.

Rechtlich wäre es wahrscheinlich schwierig, eine waschechte Serienfortsetzung jenseits von Netflix auf die Beine zu stellen. Vielleicht konnte man aber aushandeln, die Story der letzten drei Staffeln zumindest als Roman, Graphic Novel oder sogar Hörbuch mit dem Originalcast zu produzieren? Wir werden sehen; oder auch nicht. Die Tür zumindest einen klitzekleinen Spalt offen zu lassen, kann nicht schaden ...