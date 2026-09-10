Die Gefahr für Matt Damon in dieser Die Odyssee-Szene war echt: "Wir haben ihn in einem Sturm im Ozean ausgesetzt"

Christopher Nolan nutzte für Die Odyssee so wenig CGI wie möglich. Das bekam auch Matt Damon zu spüren, der für eine Szene einen echten Sturm überleben musste.

Die Odyssee läuft seit fast zwei Monaten im Kino und bricht immer noch Rekorde. Nicht zuletzt wohl wegen der einzigartigen Bildgewalt des Films, die Regisseur Christopher Nolan mit möglichst vielen echten praktischen Effekten erzielt. In einer Szene etwa kämpft Odysseus (Matt Damon) in einem Sturm ums Überleben. Sie wirkt so real, weil sie offenbar real ist: Damon musste mitten im Ozean einen echten Sturm überstehen.

Regielegende entdeckte das Geheimnis von Matt Damons Die Odyssee-Szene

Wie Nolans Freund und Regielegende Guillermo del Toro (Pans Labyrinth) kürzlich in einer Reddit -Fragerunde enthüllte, hatte er mit dem Odyssee-Regisseur folgenden Wortwechsel:

Als er mir Die Odyssee zeigte, gab es diese Szene, in der Matt Damon im stürmischen Ozean treibt und da fragte ich ihn, da wir gerade über unsere Liebe zu praktischen Effekten sprachen: 'Wie hast du das gemacht?', und er antwortete 'Wir haben ihn in einem Sturm im Ozean ausgesetzt.'

Um welche Szene genau es sich dabei handelt, verrät Guillermo del Toro nicht. Tatsächlich erinnert die Beschreibung vor allem an eine Sequenz, in der sich Odysseus nach vielen Jahren bei Kalypso (Charlize Theron) dem Zorn der Meeresgottheit Poseidon und dem Ozean stellt. Das stürmische Meer wirft sein kleines Floß hin und her und drückt ihn schließlich unter Wasser, bis er am Strand seiner Heimatinsel Ithaka erwacht.

Del Toro, der sich wiederholt gegen die Nutzung von künstlicher Intelligenz in der Filmproduktion ausgesprochen hat, nutzt die Anekdote, um den Wert des menschlichen Geistes beim Dreh zu veranschaulichen. Man sei als Künstler stets Lehrling und nie Meister, erklärt er – der Wortwechsel mit Nolan hat ihm dies offenbar erneut vor Augen geführt.

Christopher Nolan bediente sich beim Dreh von Die Odyssee einer Mischung aus praktischen Effekten, die am Filmset entstehen, und Computereffekten, die im Nachhinein digital eingefügt werden. Das Resultat ist einer der wenigen Filme, die heutzutage nicht nach Autowerbung aussehen. Gleichsam sorgte Nolans Hang zum Realismus aber auch für Übelkeit am Set.

Nach unserem Recherchestand hat sich Matt Damon bisher nicht zur möglichen Lebensgefahr der Floßszene geäußert. Gegenüber People erklärte er allerdings zu den Dreharbeiten:

Es gibt keine Spezialbehandlung [für Hauptdarsteller]. Wenn du mitten im Ozean auf einem Boot bist und in einen Sturm gerätst, wirst du genauso nass wie alle anderen.

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