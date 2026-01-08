Matt Damon enthüllt unglaubliche Körpertransformation für Christopher Nolans nächsten Blockbuster: "War seit der Schule nicht mehr so leicht"

Im kommenden Abenteuer-Epos Die Odyssee von Christopher Nolan spielt Matt Damon die Hauptrolle als Odysseus. Jetzt hat der Star über seine körperliche Vorbereitung für den Blockbuster gesprochen.

Wenige Filme werden dieses Jahr so heiß erwartet wie Die Odyssee. Das Abenteuer-Epos von Blockbuster-Meister Christopher Nolan startet im Sommer und bringt die legendäre Vorlage des Dichters Homer rund um die beschwerliche Heimreise von Odysseus nach dem Trojanischen Krieg auf die große Leinwand.

In der Hauptrolle ist Hollywoodstar Matt Damon zu sehen, der sich körperlich extrem für Die Odyssee in Form gebracht hat. Genauere Details zu seiner Transformation hat er jetzt erstmals in einem Podcast geschildert.

Matt Damon musste für neues Christopher Nolan-Epos stark sein und viel Gewicht verlieren

Laut Variety hat Damon als Gast im New Heights-Podcast der NFL-Stars Jason und Travis Kelce über die Vorbereitung und seine anschließende körperliche Verfassung für den Dreh von Die Odyssee gesprochen. Bei seinem Training ging es vor allem darum, stark zu wirken und trotzdem sehr schlank aufzutreten:

Ich war in wirklich guter Form. Ich habe viel Gewicht verloren. [Nolan] wollte mich schlank, aber kräftig. Aufgrund einer anderen Sache, die ich mit meinem Arzt besprochen hatte, habe ich aufgehört, Gluten zu essen. Früher wog ich zwischen 84 und 91 Kilo, und für den ganzen Film wog ich nur 76 Kilo. So leicht war ich seit der Schule nicht mehr. Es war also viel Training und eine sehr strenge Diät.

Hier könnt ihr den kompletten Podcast mit Matt Damon als Gast schauen:

Wann startet Christopher Nolans Die Odyssee im Kino?

Nolan- und Blockbuster-Fans generell müssen sich noch ein paar Monate gedulden. Die Odyssee startet in Deutschland am 16. Juli 2026 in den Kinos. Als Besonderheit wurde das Epos als erster Spielfilm überhaupt komplett im IMAX-Format gedreht, was maximale Bildgewalt und wuchtigsten Sound auf der großen Leinwand garantieren soll.

Neben Matt Damon als Odysseus hat der Regisseur natürlich wieder einen Mega-Cast für seinen neuen Film versammelt. Vor der Kamera sind unter anderem noch Anne Hathaway (The Dark Knight Rises), Tom Holland (Spider-Man: Homecoming), Zendaya (Challengers), Robert Pattinson (Tenet), Jon Bernthal (The Punisher), Charlize Theron (Mad Max: Fury Road), Mia Goth (Pearl) und John Leguizamo (Moulin Rouge) zu sehen.