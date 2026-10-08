Matt Damon ist gefühlt in jedem Film zu sehen, aber erst jetzt hat er seinen größten Hit gelandet

Wenige gegenwärtige Hollywood-Stars können eine dermaßen beeindruckende Filmografie wie Matt Damon vorweisen. Sein größter Erfolg kam jedoch erst dieses Jahr ins Kino.

Nicht nur jeder Filmfan kennt seinen Namen: Matt Damon ist einer der Schauspieler, die auch dem Gelegenheitspublikum geläufig sind. Ein Blick in sein Schaffen verrät, warum. Damon hat sich in fast vier Dekaden einen extrem vielseitigen Katalog aufgebaut, der mit ultimativem Mainstream-Appeal zahlreiche Genres abdeckt.

Von Bourne bis Ocean's: Damon überzeugt genauso in rastlosen Action-Thrillern wie eleganten Heist-Komödien. Den Weltraum hat er inzwischen mehrmals erobert, während sich ebenso Fantasy/Horror-Abenteuer, Krimis und Western in seiner Filmografie finden, von einem Marionettenauftritt in Team America ganz zu schweigen.

Einen Milliarden-Hit hatte er lange Zeit trotzdem nicht in petto.

Erst mit dem Fantasy-Blockbuster Die Odyssee hat Matt Damon die Box-Office-Schallmauer durchbrochen

Es ist wirklich erstaunlich: Einer der größten Filmstars unserer Zeit fehlt fast komplett in der Liste der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Unter den ersten 100 Plätzen tauchte er bislang nur durch seine Nebenrolle in Oppenheimer auf. Das sollte sich dieses Jahr im Sommer ändern, als Die Odyssee ins Kino kam und zu seinem größten Hit avancierte.

Mit einem Einspielergebnis von 1,77 Milliarden US-Dollar konnte Matt Damon seinen mit Abstand größten Hit als Hauptdarsteller landen. Aktuell thront der Film auf Platz 11 in den weltweiten All-Time-Charts. Kein anderer Film in Damons Karriere – nicht einmal seine dritte Nolan-Kollaboration Interstellar – kann mit dieser riesigen Zahl mithalten.

Die Top 10 der erfolgreichsten Matt Damon-Filme:

Zahlen via Box Office Mojo.

Nach Die Odyssee kehrt Matt Damon bald mit einer seiner größten Reihen zurück – und er kommt nicht allein

Ob Damon jemals wieder an die Zahlen von Die Odyssee anschließen kann, ist fraglich. Die Homer-Verfilmung hat sich in ein popkulturelles Phänomen verwandelt, das dank IMAX-Boots alle Erwartungen an den Kinokassen übertroffen hat. Doch er hat einen Film in der Pipeline, der definitiv für Aufsehen sorgen könnte: Ocean's 14.

Mit einer zweiten Odyssee haben wir es hierbei sicherlich nicht zu tun. Die Reunion von George Clooney, Brad Pitt und Matt Damon dürfte jedoch mit geballter Star-Power und Nostalgie für die 2000er Jahre locken und der lukrativen Filmreihe einen weiteren Hit bescheren. Wann der Film ins Kino kommt, steht aber noch nicht fest.