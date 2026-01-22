Matt Damon konnte es nicht fassen: Brad Pitt schenkte ihm seine Rolle in einem Scorsese-Meisterwerk

Matt Damon dachte erst, es handle sich um einen Streich. Doch dann war er bei dem Film dabei, für den Martin Scorsese seinen Regie-Oscar gewann.

In das Sichtfeld eines Kultregisseurs wie Martin Scorsese zu kommen, ist der Traum vieler Schauspieler:innen. Schließlich arbeiten Filmemacher:innen gerne wieder und wieder mit den gleichen Stars zusammen. Für Matt Damon ging dieser Traum in Erfüllung, als er in Martin Scorseses Thriller Departed - Unter Feinden dabei sein durfte. Das Remake des Hongkonger Films Internal Affairs gehört zu den Meisterwerken Scorseses und brachte ihm seinen ersten und bisher einzigen Oscar für die beste Regie ein.

Brad Pitt hatte die Rolle in Departed schon sicher – aber er dachte, Matt Damon eigne sich besser

Ende der 90er bis in die 2000er hatte Brad Pitt eine Menge Rollen, die ihn zum Weltstar machten. Egal ob Fight Club, Sieben oder Ocean's Eleven, Pitt war ein regelrechter Blickfang. 2003 war er Mitbegründer der Produktionsfirma Plan B Entertainment, die gemeinsam mit Warner den Film Internal Affairs in Amerika neu verfilmen wollte.

Pitt, der für die Rolle des Colin Sullivan vorgesehen war, hatte allerdings das Gefühl, dass jemand anders die Rolle verkörpern sollte. So fragte er Matt Damon am Set von Ocean's Twelve, ob er die Rolle nicht spielen wolle. In einem Interview mit GQ erinnerte sich Damon an das Angebot:

Ich glaube, sie hatten mit Marty [Martin Scorsese] gesprochen, und der meinte dann: ‘Nein, ich hätte lieber Matt.’ Ich dachte, Brad macht Witze [...] Ich sagte: ‘Halt die Klappe!’ Er meinte: ‘Nein, ich meine es ernst’, und gab mir das Drehbuch. Es war fantastisch. Es fühlte sich an, als wäre mir etwas vom Himmel gefallen.

Das ganze Interview könnt ihr hier sehen:

Brad Pitt selbst sprach 2007 mit dem Interview Magazine , weshalb er die Rolle weitergeben wollte.

Als [Martin Scorsese] mitwirkte, dachte ich, es wäre besser, wenn es jüngere Spieler wären, die noch am Anfang ihrer Karriere standen, Jungs, die gerade von der Akademie kamen, Jungs, die hungrig waren. Ich dachte, ich sei zu alt dafür.

Matt Damon ist 7 Jahre jünger als Brad Pitt. Und auch wenn Damon zu diesem Zeitpunkt eine Vielzahl an Rollen gespielt hatte, war sein Image glatter, was besser zu dem Film passte. Brad Pitt und Martin Scorsese haben sich richtig entschieden.