Matt Damon & Tom Holland beneideten Zendaya am Odyssee-Set von Christopher Nolan: "Wir waren regelrecht besessen davon"

Mit Nolans Die Odyssee startet in weniger als zwei Monaten der vermutlich am heißesten erwartete Sommer-Blockbuster. In einem Interview hat Matt Damon jetzt erzählt, wie er und Tom Holland Zendaya am Set beneideten.

Der Kinostart von Christopher Nolans neuestem Abenteuer-Epos Die Odyssee rückt immer näher und die Spannung könnte kaum größer sein. Immer öfter treten der Meisterregisseur und sein prominenter Cast in sämtlichen Interview-Formaten auf und berichten aufgeregt von den Dreharbeiten.

Hauptdarsteller Matt Damon erzählte jetzt, wie er zusammen mit Tom Holland während der Dreharbeiten sogar eifersüchtig auf Zendaya war.

Matt Damon und Tom Holland beneideten am Odyssee-Set Zendaya um ihr Lob von Nolan

Matt Damon wird in Nolans Adaption von Homers Odyssee den titelgebenden Odysseus spielen und bezeichnet diese Rolle bereits als die physisch bislang härteste Herausforderung seiner Karriere. Doch die adäquate Verkörperung des griechischen Helden war offenbar nicht seine einzige Herausforderung am Set. In einem Interview mit ELLE erzählte er, dass er zusammen mit Tom Holland um die Gunst von Regisseur Nolan kämpfte.

Dieser sei nämlich bekannt dafür, nach einem Take sehr zurückhaltend in seinem Feedback zu sein. Bei Schauspielkollegin Zendaya schien dies jedoch anders zu sein, da sie regelmäßig überschwänglich positives Feedback von dem Regisseur erhielt, was bei Damon und Holland viel Neid auslöste, wie er scherzhaft berichtet.

Tom und ich waren regelrecht besessen davon. Sie hat ein 'Perfekt' bekommen? Ich habe noch nicht einmal ein 'Großartig' bekommen. Sie hat ein 'Perfekt' bekommen? Er und ich haben uns den Rest des Films darüber aufgeregt. 'Hast du heute was bekommen?' 'Nein, ich habe ein "Gut" bekommen – weiter geht’s.' 'Ja, ich auch.'

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Wann und wo kann man Die Odyssee sehen?

Am 16. Juli 2026 ist es endlich so weit. An diesem Tag wird Die Odyssee endlich in den deutschen Kinos starten und für viele Fans das lange Warten endlich beenden.

Zum Weiterlesen: Alle wichtigen Infos zu Die Odyssee

Neben Zendaya, Holland und Damon sind in dem Film unter anderem Anne Hathaway, Charlize Theron, Robert Pattinson, Elliot Page und Lupita Nyong'o zu sehen.