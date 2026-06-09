Matt Damon, nach 38 Jahren im Filmgeschäft und 80 Filmen: "Die Odyssee war mit Abstand der schwierigste Film, den ich je gedreht habe"

Christopher Nolans Abenteuer-Epos Die Odyssee hat ihren Stars alles abverlangt. So auch Hauptdarsteller Matt Damon, der von der Nässe, Kälte und anderen Widrigkeiten aber beinahe gestärkt hervorging.

Dass Christopher Nolans Die Odyssee ein ganz besonderer Film ist, ist Fans bereits seit vielen Monaten klar. Die Berichte der rund drei Monate umfassenden Dreharbeiten in sechs verschiedenen Ländern mit IMAX-Kameras machen das Abenteuer-Epos allein durch seine Machart völlig einzigartig. Doch auch dem Cast und der Crew haben sie alles abverlangt.

So erklärte Hollywood-Urgestein Matt Damon kürzlich in einem Interview, dass er solch intensive Drehbedingungen nach fast 40 Jahren im Filmgeschicht und 80 gut überstandenen Drehs noch nie an einem Filmset erlebt habe.

Die Odyssee: Noch nie zuvor hatte Matt Damon einen so schweren Dreh zu bewältigen

Matt Damon verkörpert in Die Odyssee die Hauptfigur des Odysseus. Den 55-jährigen Schauspieler, der bereits an 80 verschiedenen Filmsets gearbeitet hat, haben die Drehbedingungen des Abenteuer-Epos völlig überwältigt. So verriet er an der Seite seiner Co-Stars Tom Holland und Robert Pattinson in einem umfangreichen Porträt mit GQ :

Jeder einzelne Drehort dieses Films wäre bei jedem anderen Film der schwierigste Drehort gewesen, an dem ich je gedreht habe. Und trotzdem folgte hier einfach einer auf den nächsten.

Unsere internationalen Kollegen von Sensacine zitieren dazu auch ein Interview mit Page Six, bei dem Matt Damon das Ganze nochmal unterstreicht:

Es war mit Abstand der schwierigste Film, den ich je gedreht habe. Chris dreht am liebsten alles realistisch. Deshalb gibt es keinen Greenscreen, keine Tricks, keine Studioeffekte.

Über einen Zeitraum von 91 Tagen wurde Die Odyssee in Marokko, Griechenland, Italien, Island, Schottland sowie in den Universal Studios in Los Angeles gedreht. Für Matt Damon sei die Erfahrung von Beginn an ein Abenteuer gewesen:

Ich kam am Drehort an und dachte mir: Wer zum Teufel hat sich gedacht, dass man hier einen Film drehen könnte?

Dabei habe die Drehintensität von Drehort zu Drehort nicht abgenommen – im Gegenteil sei daraus für den Cast und die Crew so etwas wie ein Insiderwitz geworden:

Untereinander haben wir ständig gescherzt, dass wir keinen einzigen einfachen Drehort hatten. Jedes Mal, wenn wir irgendwo ankamen, dachten wir: 'Na gut, Island wird bestimmt entspannter.' Und dann regnet es waagerecht, und es ist eiskalt. Island war eher so: 'Einfach? Das sehen wir noch.'

Dann hat jemand gescherzt: 'Wie schwer kann schon ein Drehort auf einem Studiogelände in Los Angeles sein?' Und dann kamen wir dort an, und Chris hat natürlich zwei Düsentriebwerke installieren lassen, die uns permanent mit Wasser beschießen.

Das sei laut Damon der perfekte Abschluss gewesen, denn selbst die kontrollierte Umgebung sie "kalt, nass und ein bisschen elendig" gewesen.

Für Matt Damon war Die Odyssee das Leid der Dreharbeiten wert

Die Strapazien seien es für Matt Damon jedoch wert gewesen. So erklärte der Schauspieler, dass die Dreharbeiten zu Die Odyssee beinahe einer religiösen Erfahrung gleichkamen:

Es war eine Erfahrung, in die ich jeden Tag völlig eintauchte, und ich liebte sie. Das Verrückteste daran war, dass all die Dinge, die mir früher in meinem Leben vielleicht schwergefallen wären, plötzlich gar nicht mehr schwer waren. Sie haben mir sogar Spaß gemacht. Es war zum Beispiel nicht schlimm, dass es nass und kalt war. Ich empfand es vielmehr als großes Glück, das erleben zu dürfen.

Es fühlte sich vergänglich an – wie ein Geschenk. Das war ein sehr seltsames Gefühl. So etwas habe ich noch nie erlebt. Deshalb klinge ich vielleicht ein bisschen wie ein wiedergeborener Christ. Es ist ein Gefühl, nach dem ich mich lange gesehnt habe und das ich nun endlich wieder spüren konnte.

Wie sich diese monumentale Dreherfahrung mit all ihren Höhen und Tiefen auf die große Leinwand übertragen lässt, erfahren wir ab dem 17. Juli 2026, wenn Die Odyssee endlich in den deutschen Kinos eintrifft.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist bei unseren Schwesternseiten Espinof und Sensacine erschienen.