Matthew Lillard reagiert auf Tarantino-Diss: "Fühlte sich an, als wäre ich gestorben"

Nachdem Quentin Tarantinos neulich kein gutes Haar an Matthew Lillard ließ, reagierte der Schauspieler jetzt auf den verbalen Angriff des Regisseurs.

Wann immer Kultregisseur Quentin Tarantino seinen Mund aufmacht, sorgt er mit seinen vermeintlichen Filmweisheiten für Schlagzeilen. Das war auch Ende letzten Jahres nicht anders, als er in einem verbalen Rundumschlag sowohl Paul Dano (There Will Be Blood), als auch Owen Wilson (Die Tiefseetaucher) und Matthew Lillard (Scream) abwatschte.

Letzterer reagierte jetzt auf den Tarantino-Diss und zeigte sich nachvollziehbarerweise betroffen, aber auch dankbar für die Unterstützung aus anderen Ecken.

So reagierte Matthew Lillard auf Tarantinos harsche Kritik

Im Interview mit People betonte der Star aus Scream - Schrei!, Scooby-Doo und Good Girls, wie viel Sympathie ihm nach den Tarantino-Schlagzeilen über sein Schauspiel entgegenkam:

Es fühlte sich an, als wäre ich gestorben und im Himmel und sähe all die Beileidsbekundungen auf Twitter. Es war, als wäre ich Teil meiner eigenen Totenwache, als würde ich all die netten Dinge miterleben, die Leute nach meinem Tod sagen. Das war richtig, richtig nett.

Unter den Leuten, die sich hinter Matthew Lillard stellten, waren auch ein paar prominente Kollegen, wie er im Weiteren erzählte:

Von den Leuten im Einkaufszentrum am Wochenende mit meinen Kindern bis hin zu George Clooney, James Gunn und Mike Flanagan – die Leute waren wirklich sehr großzügig und haben mir gesagt, wie sehr sie mich mögen und meine Arbeit geschätzt haben.

Ich finde, er ist ein toller Filmemacher, und einfach so einen Faustschlag ins Gesicht kassiert zu haben, war schon ziemlich deprimierend.

Wo man Matthew Lillard als Nächstes sehen kann

Verbal gegen Tarantino zurückschießen kam für Lillard nicht in Frage. Auch wenn er im Dezember bei einem Auftritt auf derin Ohio vermutete, dass man so etwas Harsches nicht gegenüber einem A-Lister in Hollywood gesagt hätte, und er zugab, es habe seine Gefühle verletzt. Weiter meinte er über seinen Kritiker:

Immerhin scheinen nicht alle Top-Regisseure schlecht über Matthew Lillard zu denken. Schließlich holte David Lynch in Twin Peaks: The Return eine äußerst denkwürdige Performance aus ihm heraus und auch Mike Flanagan scheint nachweislich ein Fan von ihm zu sein. Sonst hätte er ihn nach seinem Film The Life of Chuck nicht auch noch in der kommenden Horror-Neuverfilmung Carrie gecastet.

Und wo wir gerade bei blutigen Angelegenheiten sind: Lillards nächste Kinostation wird das Slasher-Sequel Scream 7 sein (Deutschlandstart: 26. Februar). Bereits im Trailer zum Film überraschte er mit seiner Rückkehr der Originalfilmfigur Stu, den man längst für tot hielt.

Tarantino hingegen hat nach eigenen Karrierevorgaben noch einen letzten Film vor sich, mit dem er sich endgültig aus dem Geschäft verabschieden will. Ob er danach auch seinen Mund hält, was seine Meinungen zu Filmen und Stars angeht, ist aber mehr als fraglich.