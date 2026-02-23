Matthew McConaughey hat Timothée Chalamet bei Interstellar einen Ekel-Streich gespielt: "Da lag ein riesiger Haufen in meiner Toilette"

Vor 12 Jahren hat Timothée Chalamet im Science-Fiction-Film Interstellar den Sohn von Matthew McConaughey gespielt. In einem Interview erinnern sich die beiden an die Dreharbeiten.

Als Christopher Nolans Sci-Fi-Film Interstellar 2014 in die Kinos kam, war das einer der ersten Spielfilme von Timothée Chalamet. Der mittlerweile vierfach Oscar-nominierte Star aus Dune und Marty Supreme hatte zuvor in Episoden von Homeland und Royal Pains mitgespielt.

Sein Durchbruch in Call Me by Your Name lag noch zwei Jahre in der Zukunft, als er sich am Set mit Größen wie Christopher Nolan und seinem Filmvater Matthew McConaughey wiederfand. Mit letzterem hat er sich kürzlich getroffen. 12 Jahre nach Interstellar haben Chalamet und McConaughey in Erinnerungen an eine besonders stinkige Episode der Dreharbeiten geschwelgt.

Timothée Chalamet enthüllt den Streich, den Matthew McConaughey ihm am Interstellar-Set gespielt hat

Die beiden haben kürzlich an einem Q&A in McConaugheys Heimat Austin im US-Bundesstaat Texas teilgenommen, organisiert von der Variety und CNN. Vor dem Publikum in der University of Texas – McConaugheys Alma Mater – holte Timothée Chalamet dann zu seiner amüsantesten Anekdote über die Dreharbeiten zu Interstellar aus. Zunächst dankte Chalamet seinem damaligen Co-Star für den Empfang, immerhin war er nur ein dahergelaufener Jungschauspieler:

Ich kann dir gar nicht genug dafür danken, dass du damals so herzlich zu mir warst, obwohl du keinen Grund dazu hattest. Christopher ebenso. Es hat mein Leben einfach verändert, Mann.

Matthew McConaughey erklärte, wie sehr ihn Chalamet schon damals beeindruckte: "F ür mich war damals schon klar: Was auch immer dieser junge Mann anpackt, er wird es meistern."

Dann kam Timothée Chalamet auf ein "prägendes" Erlebnis an seinem letzten Drehtag zu sprechen:

Ich muss sagen, an meinem letzten Tag bei Interstellar war ich traurig, gehen zu müssen. In meinem Wohnwagen ging ich ins Badezimmer und da lag ein riesiger Haufen in meiner Toilette.

Dank Christopher Nolan fand Chalamet schnell den Übeltäter:

Ich fühlte mich so respektlos behandelt. So nach dem Motto: 'Ich weiß, ich bin nicht der Star dieses Films, aber wer kommt hier einfach rein?' Also ging ich zu all den Bühnentechnikern, diesen riesigen Kerlen, und sagte: 'Hey, einer von euch hat sich in meinem Wagen verewigt.' Sie verneinten es. Ich ging zu Nolan, und er zeigte auf Matthew, und Matthew hatte dieses teuflische Grinsen im Gesicht. Ich fragte: 'Warum hast du das getan?' Du sagtest: 'In Texas ist das ein Initiationsritus, Baby.'

Oder wie McConaughey es ausdrückt: Er hinterließ ein "Souvenir" für seinen jungen Co-Star.

Der nächste Film von Timothée Chalamet ist Marty Supreme

Chalamet wurde durch den Initiationsritus seines texanischen Kollegen glücklicherweise nicht vom Filmgeschäft abgeschreckt. Seitdem hat der franko-amerikanische Schauspieler die Dune-Reihe übernommen und Hauptrollen in Wonka und Like a Complete Unknown gespielt. Sein nächster FIlm ist das Tischtennis-Epos Marty Supreme (zum Film-Check), das am 26. Februar in den deutschen Kinos startet. Chalamet kann sich hier überdies gute Chancen auf seinen ersten Oscar ausrechnen.

Am 17. Dezember wird er dann in Dune: Part Three als Paul Atreides zurückkehren. Der Science-Fiction-Film von Denis Villeneuve soll das Wüstenepos nach Frank Herbert abschließen.

Oscar-Preisträger Matthew McConaughey war zuletzt im Apple-Film The Lost Bus zu sehen. Zu seinen nächsten Projekten gehören die Netflix-Produktion Positano mit Zoe Saldaña und eine Adaption der Mike Hammer-Romane mit seinem True Detective-Kollegen Nic Pizzolatto.