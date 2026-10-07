Sind Matthew McConaughey und Woody Harrelson wirklich Brüder? Neue Serie des True Detective-Duos befeuert Hollywood-Gerücht

In ihrer neuen gemeinsamen Serie Brothers sind die fiktiven Versionen von Matthew McConaughey und Woody Harrelson Brüder. Doch sind die beiden Hollywood-Stars auch in Wirklichkeit verwandt?

Zwölf Jahre nach ihrem grandiosen Thriller-Hit True Detective treten die beiden befreundeten Stars Matthew McConaughey (Interstellar) und Woody Harrelson (Natural Born Killers) wieder als Hauptdarsteller-Duo einer Serie in Erscheinung. Auch wenn es in der Apple-Comedy Brothers deutlich weniger düster zugeht, steht hier ebenfalls ein großes Mysterium im Zentrum der Handlung: die angebliche Blutsverwandtschaft der beiden Schauspieler.

In der Serie spielen McConaughey und Harrelson nämlich fiktive Versionen von sich, die erfahren, dass sie höchstwahrscheinlich Halbbrüder sind. Brothers kokettiert somit ganz bewusst mit dem echten Hollywood-Gerücht, dass die beiden mehr als nur enge Freunde sein könnten. Doch ist da sogar etwas Wahres dran?

Sind Matthew McConaughey und Woody Harrelson in Wirklichkeit "Brothers"?

Kein Geheimnis ist, dass McConaughey und Harrelson sehr gute Freunde sind, die sich erstmals am Set der 1999er-Komödie EDtv begegneten (in der sie Brüder spielten!). Später standen sie zudem auch noch für den Film Surfer, Dude und natürlich True Detective zusammen vor der Kamera. Nicht nur darin, auch bei ihren gemeinsamen PR-Auftritten für Brothers wird deutlich, dass die Chemie zwischen den gebürtigen Texanern einfach stimmt.

Das Gerücht, die beiden könnten (Halb)brüder sein, brachte ausgerechnet Matthews Mutter Kay McConaughey in die Welt, die behauptete, einst mit Woodys Vater intim gewesen zu sein, bevor ihr heute weltberühmter Sohn geboren wurde. Ob das tatsächlich der Wahrheit entspricht, weiß aber nur sie selbst. Gewissheit könnte da selbstverständlich ein DNA-Test bringen, über den McConaughey und Harrelson aber geteilter Meinung sind.

In einem Gespräch mit dem Hollywood Reporter verriet Harrelson, dass er diesem offen gegenüberstehe. McConaughey sei jedoch weniger überzeugt von der Idee:

Wenn es stimmt, habe ich eine Menge zu verarbeiten. Wenn es nicht stimmt, wird es bei weitem nicht mehr so viel Spaß machen, mit ihm Zeit zu verbringen.

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Ein negatives Ergebnis würde Harrelson nur traurig machen, meint McConaughey. Der Oscarpreisträger glaube ohnehin nicht an eine tatsächliche Verwandtschaft der beiden, sein Co-Star allerdings schon: "Er ist fest davon überzeugt, ich hingegen nicht. So sieht's aus."

Brothers-Schöpfer und Showrunner Lee Eisenberg (Jury Duty) befeuerte indes die Gerüchteküche mit seiner Sichtweise auf das Thema (via Hollywood Reporter ):

Wenn sie keine Brüder sind, dann stimmt irgendetwas in Texas nicht. Ich habe noch nicht viele Menschen getroffen, die nicht miteinander verwandt sind und dennoch so viele gemeinsame Eigenheiten und Ähnlichkeiten aufweisen wie diese beiden. Wenn man unser Plakat sieht und diese beiden Köpfe nebeneinander, ist das schon ein wenig unheimlich.



Handelt es sich bei dem acht Jahre jüngeren McConaughey also wirklich um Harrelsons "Brother from another Mother"? Das lassen die beiden Stars – sicher auch im Sinne ihrer neuen Serie – ganz bewusst in der Schwebe. Einen definitiven Beweis ihrer Verwandtschaft gibt es aktuell allerdings nicht.

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Brothers mit Matthew McConaughey und Woody Harrelson kann bereits gestreamt werden

Brothers läuft seit dem 23. September 2026 exklusiv in der Abo-Flatrate von Apple TV. Von den insgesamt acht Episoden der 1. Staffel sind bisher vier veröffentlicht worden. Die restlichen Folgen streamen jeweils mittwochs im Wochenrhythmus.