Maxton Hall Staffel 2 beginnt so gut wie der Vorgänger – mit einem Schicksalsschlag und großen Emotionen

Maxton Hall wurde letztes Jahr zur internationalen Sensation bei Amazon Prime Video. Jetzt kehrt der Serien-Hit mit Staffel 2 zurück – und knüpft darin nahtlos an die emotionsgeladene Romanze von Ruby und James an.

Die 1. Staffel von Maxton Hall - Die Welt zwischen uns ist nach der Bestseller-Reihe von Mona Kasten letztes Frühjahr ins Programm bei Amazon Prime Video eingezogen – und eingeschlagen wie eine Bombe. Die deutsche Serie mit Harriet Herbig-Matten und Damian Hardung kletterte in zahlreichen Ländern auf Platz 1 der Streaming-Charts und avancierte sogar zur erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Amazon-Serie des Jahres 2024.

Gut eineinhalb Jahre später steht nun die 2. Staffel in den Startlöchern, die die Geschichte von Ruby Bell und James Beaufort an dem titelgebenden Eliteinternat in England weitererzählt. Die ersten beiden Folgen knüpfen nahtlos an das an, was Maxton Hall-Fans zu lieben gelernt haben – und bringen jede Menge große Gefühle und Drama zurück in die Serienwelt.

Ruby und James stehen am Abgrund: Maxton Hall Staffel 2 wird von einem Vertrauensbruch durchzogen

Das Ende der 1. Staffel hat den großen Knall zwischen Ruby und James schon kommen sehen: Nach ihrer gemeinsamen Nacht in Oxford, nach der beide auf Wolke Sieben schwebten, erfährt James vom plötzlichen Tod seiner Mutter. Als er sich Ruby anvertrauen möchte und sie bei sich zu Hause aufsucht, sieht er sie durchs Fenster lachend mit ihrer Familie am Tisch sitzen – und wendet sich ab.

So kehrt Ruby zu Beginn von Staffel 2 nichtsahnend und voller Hoffnung nach Maxton Hall zurück, doch von James fehlt dort jegliche Spur. Gemeinsam mit Lydia (Sonja Weißer) beginnt sie die Suche nach ihm und findet James schließlich bei einer Party völlig betrunken und neben sich stehend. Ruby muss etwas mit ansehen, das sie James nicht verzeihen kann – selbst dann nicht, als sie vom Tod seiner Mutter erfährt und erkennt, wie sehr James darunter leidet.

Seht hier den Trailer zu Maxton Hall Staffel 2:

Maxton Hall - S02 Trailer (Deutsch) HD

Stattdessen stürzt sich Ruby in ein neues Projekt: Die Alice Campbell Stiftung ist auf der Suche nach dem diesjährigen Austragungsort für ihre Spendengala und Ruby hat die Chance, das Großevent nach Maxton Hall zu bringen. Das bedeutet jedoch die regelmäßige Auseinandersetzung mit dem strengen Schulrektor und die Organisation von sechsstelligen Pfundbeträgen.

Maxton Hall ist in Staffel 2 so emotional und dramatisch wie noch nie

Neben Lin ( Andrea Guo ) und Kieran ( Frederic Balonier ) erhält sie dabei letztendlich auch Unterstützung von niemand anderem als James – denn der wittert hier seine Chance, Ruby zu zeigen, dass sie ihm wieder vertrauen kann ...

Maxton Hall geht in den ersten beiden Folgen so emotionsgeladen und träumerisch weiter, wie Staffel 1 die Serie in die Pause entlassen hat: Die holzvertäfelten und steinernen Gemäuer des prunkvollen Drehorts Schloss Marienburg werfen ihre Räume in Schatten und werden oft nur von einzelnen Sonnenstrahlen durchzogen. Heiße Küsse, schmerzhafte Tränen und tiefe Umarmungen werden in samtigen Bildern und weichen Umrissen gezeichnet, während Slow-Motion-Aufnahmen die größten Schock-Momente eindrücklich hervorheben und den derben Schicksalsschlag noch greifbarer machen.

Das ist nicht selten maßlos übertrieben, kitschig und mit viel Zucker überzogen – aber doch genau jenes Gefühlskino in Serie, was Millionen Fans bereits in Staffel 1 begeistern konnte. Die mittlerweile durchaus tragische Romanze zwischen Ruby und James ist wie ein Magnetfeld, das sich durch diesen Staffel-Auftakt zieht und beide immer wieder voneinander wegstößt, um sie in der nächsten Szene doch wieder zusammenzuführen. Auch als Zuschauer:in wird man in dieses Magnetfeld hineingezogen, dem man sich trotz aller Schwächen dann doch nicht entziehen kann und gespannt auf die nächste Entwicklung wartet.

Neben Ruby und James sticht vor allem Sonja Weißers Lydia einmal mehr aus dem Ensemble heraus, deren Schwangerschaft diese Staffel natürlich ebenfalls weiterbegleitet und die sie auf ungeahnte Weise nun immer öfter mit Ruby zusammenführt. Von diesem erfrischenden Freundinnen-Duo darf die Serie gerne mehr zeigen, während Ruby ihre Gefühle zu James weiter zu sortieren versucht und dabei auch immer mehr Alleingänge macht.

Neuzugänge wie James' und Lydias Tante Ophelia (Dagny Dewath) versprechen dazu neues Konfliktpotential und zu erkundende Familiengeheimnisse, ebenso wie die groß zu organisierende Spendengala in Maxton Hall, die zweifellos einige der im Auftakt noch nicht zu sehenden, aber im Vorfeld schon verkündeten neuen Castmitglieder einbringen wird. Wir dürfen allemal gespannt sein, was diese Staffel noch an Überraschungen bereithält – und wo sie Ruby und James noch hinführt. Eins steht fest: Der Auftakt macht jetzt schon Lust auf mehr.

Die 2. Staffel von Maxton Hall startet am 7. November 2025 mit den ersten drei Episoden bei Amazon Prime Video. Die restlichen drei Episoden folgen daraufhin im Wochentakt. Grundlage für diesen Serien-Check waren die im Vorfeld zur Verfügung gestellten ersten beiden Episoden.