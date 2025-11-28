Maxton Hall Staffel 2 endet völlig anders als das Buch: Das steckt hinter dem Schock-Finale bei Amazon

Die 6. und letzte Folge von Maxton Hall Staffel 2 ist bei Amazon Prime Video eingetroffen und hat Fans mit einer Schock-Enthüllung in die Pause geschickt. In der Romanvorlage verläuft der Fall etwas anders.

Die 2. Staffel von Maxton Hall - Die Welt zwischen uns ist erst am 7. November mit den ersten Folgen bei Amazon Prime Video gestartet. Nur wenige Wochen später steht bereits das Staffelfinale ins Haus. Und das hat es in sich – denn darin erwarteten Ruby (Harriet Herbig-Matten) und James (Damian Hardung) eine ganze Reihe schockierender Enthüllungen, die große Konsequenzen für ihre Zukunft haben könnten.

Wir blicken noch einmal hinter die emotionsgeladene Situation mit dem Foto – und wie sehr sich die Auflösung dessen von der Romanvorlage von Mona Kasten unterscheidet.

Ruby wird von Maxton Hall suspendiert – wegen eines Fotos mit Graham Sutton

Am Ende von Folge 5 haben sich Lydia (Sonja Weißer) und Graham (Eidin Jalali) beim Schulfest wieder angenähert und sich heimlich geküsst. Dabei wurden sie unwissentlich von Elaine (Eli Riccardi) und Cyril (Ben Felipe) beobachtet, die das Skandalpaar heimlich fotografiert haben. Wohl jeder Fan ist danach mit der Vorahnung in die 6. Folge gegangen, dass dieses Foto an der Schule für große Furore sorgen wird. Doch alles kam ganz anders.

Statt des Fotos von Graham und Lydia wurde der Schulleitung ein anderes Foto vorgelegt. Dieses zeigt Graham mit niemand anderem als Ruby. Nicht jedoch im Wald, sondern bei der vergangenen Willkommensfeier in Maxton Hall. Auf dem Bild kommen sich Ruby und Graham näher – es sieht beinahe aus, als würden sich die beiden küssen.

Für Schulleiter Lexington sowie Mortimer Beaufort (Fedja van Huêt) scheint der Fall klar zu sein – egal was Ruby sagt. Denn laut ihr sei die Situation völlig anders abgelaufen und war komplett harmlos. Doch es ist zu spät: Ruby wird von der Schule suspendiert und der Traum vom Studium in Oxford scheint ein für allemal geplatzt. Graham wird ebenfalls suspendiert und gleichzeitig von der Polizei wegen der Beziehung mit einer minderjährigen Schülerin abgeführt.

Was genau hinter diesem Foto steckt, wird im Staffelfinale nicht mehr aufgelöst. Damit unterscheidet sich das Ende stark von der Romanvorlage Save You * von Mona Kasten – denn darin erfahren wir, wer wirklich für die Bilder verantwortlich ist. Achtung, es folgen starke Spoiler zum Ende des Romans Save You sowie mögliche Spoiler zu Maxton Hall Staffel 3!

So unterscheidet sich das Ende von Maxton Hall Staffel 2 und die Romanvorlage: Kommt dieser Schock in Staffel 3?

Im Save You-Roman folgen nach Rubys Suspendierung noch zwei weitere Kapitel. Darin erfährt Ruby, dass ausgerechnet James Schuld an den Fotos von ihr und Graham ist. James hatte die Bilder ganz zu Beginn ihres Aufeinandertreffens in Maxton Hall gemacht, damit er sie im Notfall erpressen und den Verdacht der Affäre zwischen Graham und seiner Schwester Lydia auf Ruby lenken könnte.

Letztendlich kam jedoch alles ganz anders und James hat sich in Ruby verliebt. Natürlich hatte er danach nie wieder vor, die Fotos zu veröffentlichen. Doch sind diese nun in die falschen Hände gelangt.

Letztendlich erfahren sie in der Romanfortsetzung Save Us *, dass Cyril und Mortimer sich für die Intrige zusammengetan haben. Mit den verfälschten Bildern wollten sie Ruby und Graham aus dem Weg schaffen – Cyril aus Eifersucht, Mortimer um die Situation zu kontrollieren.

Elaine hat im Buch tatsächlich keine Finger im Spiel. Ob die Serie diesen Handlungsverlauf ändert und Elaine wie in vorherigen Folgen eingeleitet mehr in die Intrige verwickelt, bleibt abzuwarten.

Wann kommt Maxton Hall Staffel 3 zu Prime Video?

Die Dreharbeiten zur 3. Staffel von Maxton Hall laufen bereits. Die neue Season könnte somit womöglich Ende 2026 bei Amazon Prime Video eintreffen, wahrscheinlicher ist jedoch ein Start Anfang 2027.

