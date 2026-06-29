Maxton Hall Staffel 3: Das deutsche Serien-Phänomen endet im Dezember bei Amazon Prime – neue Bilder deuten dramatisches Finale an

Nicht nur in Deutschland ist Maxton Hall extrem beliebt. Auch international schlägt die Serie hohe Wellen. Jetzt kündigt sich der Start der 3. Staffel bei Amazon Prime an, die das Ende der Geschichte markiert.

Als Maxton Hall – Die Welt zwischen uns vor zwei Jahren Premiere feierte, ahnte vermutlich niemand, dass wir wenige Monate später von einem Amazon-Überflieger reden werden. Tatsächlich hat es die deutsche Jugendserie sogar zur erfolgreichsten internationalen – also nicht englischsprachigen – Originalserie des Streamers geschafft.

Jetzt kündigt sich bereits das Ende der Geschichte an: Mit der 3. Staffel wird Maxton Hall ihren Abschluss finden. Wer die Buchvorlage kennt, dürfte wenig überrascht sein. Auch Autorin Mona Kasten hat nach drei veröffentlichten Bänden einen Schlussstrich gezogen. Wir müssen uns also bald von Ruby und James verabschieden.

Wann startet Maxton Hall Staffel 3 bei Amazon Prime?

Ein exaktes Datum steht noch nicht fest. Wie Amazon Prime in einer Pressemitteilung vom Wochenende aber verraten hat, geht die 3. Staffel noch dieses Jahr im Dezember an den Start. Die Wartezeit auf die neuen (und letzten) Folgen fällt somit deutlich kürzer aus als bei den ersten beiden Staffeln – rund ein Jahr vs. eineinhalb Jahre.

Passend dazu wurden neue Szenenbilder veröffentlicht:

In der 3. Staffel von Maxton Hall spitzen sich die Ereignisse zu, denn Ruby (Harriet Herbig-Matten) weiß nicht mehr, was sie mit ihrem Leben anfangen soll. Grund dafür ist ihre Suspendierung vom titelgebenden College, die all ihre Oxford-Träume zu zerstören droht. Verzweifelt versucht sie, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen.

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Dabei stellt sich auch die Frage, wie ihre Zukunft mit James (Damian Hardung) aussieht. Einmal mehr wird die Liebe der beiden auf eine harte Probe gestellt, bei der sie sich am Ende entscheiden müssen, ob sie aneinander festhalten wollen oder langsam, aber sicher doch die Zeit gekommen ist, um getrennte Wege zu gehen.

Der Cast von Maxton Hall Staffel 3:

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Wird sich Maxton Hall im Detail an die Vorlage halten oder sich im Zuge der Adaption ein paar kreative Freiheiten nehmen? Wir dürfen gespannt sein, wie die Serie zu Ende geht. So oder so erwarten uns sicherlich einige dramatische Ereignisse, wenn die 3. Staffel mit den finalen sechs Folgen der Serie im Dezember bei Amazon Prime aufschlägt.