Taschentücher bereithalten: Der erste Trailer zu Maxton Hall Staffel 3 ist da

Die 3. Staffel von Maxton Hall startet in wenigen Wochen bei Amazon Prime Video und läutet das große Finale für Ruby und James ein. Jetzt gibt es den ersten langen Trailer zu sehen.

Maxton Hall - Die Welt zwischen uns hat sich in den letzten Jahren nicht nur in Deutschland zum absoluten Serien-Phänomen gemausert. Als erfolgreichste internationale Amazon-Serie aller Zeiten hat die Young Adult-Adaption nach der Romanreihe von Mona Kasten gleich mehrere Streaming-Rekorde gebrochen.

Zwei Jahre nach Staffel 1 steht bereits jetzt das große Serienfinale in den Startlöchern, in dem Harriet Herbig-Matten und Damian Hardung ein letztes Mal als Ruby und James zurückkehren. Was wir davon erwarten dürfen, zeigt jetzt der erste lange Trailer.

Seht hier den Trailer zu Maxton Hall Staffel 3:

Maxton Hall Staffel 3: Ruby und James stehen vor ihrer letzten Zerreißprobe

Die 2. Staffel endete dramatisch für Ruby und James: Ein Foto wurde der Schulleitung vorgelegt, das Ruby mit ihrem Lehrer Graham Sutton bei einem intimen Moment zeigte. Ruby und Mr. Sutton droht der Schulverweis und für die Musterschülerin steht ihre lang erträumte Zukunft an der Universität in Oxford auf dem Spiel. James wurde währenddessen das Erbe seiner Mutter genommen, die laut Testament alles ihrem Ehemann und James' Vater Mortimer vermacht hat.

Ob sich das Blatt für die beiden jungen Liebenden doch nochmal zum Guten wenden kann, wird jetzt die 3. Staffel zeigen. Werden Ruby und James eine gemeinsame Zukunft haben? Wie der Trailer andeutet, dürfen wir uns einmal mehr auf eine emotionale Achterbahnfahrt mit vielen (Freuden-)Tränen einstellen.

In der 3. Staffel gibt es neben Harriet Herbig-Matten und Damian Hardung als Ruby und James unter anderem ein Wiedersehen mit folgenden bekannten Gesichtern:

Wann kommt Maxton Hall Staffel 3 zu Amazon Prime Video?

Lange dauert es jetzt nicht mehr: In genau einem Monat startet Maxton Hall bei Amazon Prime Video in die 3. Staffel. Zum Start am 9. Dezember 2026 erscheinen direkt die ersten zwei Folgen der neuen Season.

Zum Weiterlesen: Alle wichtigen Infos zu Maxton Hall Staffel 3

Danach dürfen sich Fans wöchentlich auf zwei weitere Folgen freuen. Insgesamt umfasst die Staffel wie ihre Vorgänger sechs Folgen. Das große Serienfinale steht demnach kurz vor Weihnachten, am 23. Dezember ins Haus.

Wer jetzt schon nicht erwarten kann, zu erfahren, wie es für Ruby und James weitergeht, kann einen Blick in Mona Kastens Roman Save Us riskieren, der dem Finale als Vorlage dient. Mit welchen Serien ihr euch im November die Wartezeit vertreiben könnt, erfahrt ihr hingegen in unserem Podcast:

Podcast: Die 15 besten Serien im November bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im November, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im November umfassen neben Fantasy-Nachschub mit Herr der Ringe auch Amazons Sci-Fi-Miniserie Blade Runner 2099, einen fesselnden Heist-Thriller sowie Scrubs-Nachschub und die All-Star-Staffel von American Horror Story.

