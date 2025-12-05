Maxton Hall trifft Culpa Mia: Neuer deutscher YA-Film von Amazon Prime klingt wie eure nächste Obsession

Nach Maxton Hall dürfen sich Fans auf ein brandneues YA-Projekt aus Deutschland bei Prime Video freuen. In Drive - The Pretenders treffen rasante Auto-Action und eine heiße Ememies-to-Lovers-Story aufeinander.

Young Adult-Adaptionen haben sich in den letzten Jahren zur absoluten Goldgrube für Amazon Prime Video entwickelt. Die Culpables-Reihe um Culpa Mia - Meine Schuld und deren Fortsetzungen hat Streaming-Rekorde gebrochen, Serien wie Der Sommer, als ich schön wurde und Solange wir lügen standen wochenlang in den internationalen Charts.

Mit Maxton Hall - Die Welt zwischen uns ist letztes Jahr auch ein überaus erfolgreicher Vertreter aus Deutschland gestartet, dessen 2. Staffel erst vor wenigen Tagen zu Ende gegangen ist. Während Fans gespannt auf Staffel 3 warten, ist schon für brandneuen Nachschub gesorgt. Denn bei Prime Video steht bereits das nächste YA-Projekt aus Deutschland in den Startlöchern.

Neuer YA-Film aus Deutschland kommt: Drive - The Pretenders tritt in Fußstapfen von Maxton Hall und Culpa Mia

Wie Blickpunkt Film berichtet, hat Prime Video den Originalfilm Drive - The Pretenders angekündigt. Darin geht es um die ambitionierte Mechanikerin Sarah Jenkins, die auf den gefallenen Racing-Star Dante Annunziata trifft. Die Serie basiert auf der Novelle Drive von Tamara Lush *, die zuerst auf der Website Wattpad veröffentlicht wurde.

Die Geschichte der beiden ungleichen Hauptfiguren fällt wie bereits Amazon-Hits wie Maxton Hall und Culpa Mia in die Trope von Enemies-to-Lovers. Culpa Mia-Fans dürfte dazu auch das Rennsport-Setting deutlich bekannt vorkommen.

In den Hauptrollen werden Lisa-Marie Koroll als Sarah sowie Amin Baahmed als Dante zu sehen sein. Weiterhin standen für Drive - The Pretenders unter anderem Gustav Schmidt, Misel Maticevic, Lucie Heinze, Frederic Linkemann, Inka Friedrich, Jeanette Hain, Philippe Brenninkmeyer, Steven Gätjen, Pati Valpati und Leslie Malton vor der Kamera.

Wann kommt Drive - The Pretenders zu Prime Video?

Die Dreharbeiten fanden zwischen September und Anfang November in Prag und Umgebung statt, sowie auf den Rennstrecken Brno, Most und Hockenheim. Drive - The Pretenders soll bereits 2026 bei Prime Video starten.

Das Team hinter der Serie besteht aus Produzent Karsteh Günther, Regisseur Sergej Moya sowie den Drehbuchautor:innen Chris Silber und Malina Nwabuonwor.

