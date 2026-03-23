Maxton Hall trifft Heated Rivalry in neuer Amazon Prime-Serie: Erster Trailer sieht nach perfektem Ersatz für Fans aus

Eine heiße Eishockey-Liebesgeschichte gibt es nicht nur bei Heated Rivalry, sondern auch in der neuen Amazon-Serie Off Campus, zu der es jetzt den ersten Teaser gibt.

Heated Rivalry ist als neues Serien-Phänomen in den letzten Monaten viral gegangen und erzählt die Liebesgeschichte zwischen den beiden Profieishockeyspielern Shane Hollander und Ilya Rozanov.

Dass Eishockey und Romantik gut zusammenpassen, hat sich auch Streamingdienst Amazon Prime Video notiert, der bald eine brandneue Serie ins Programm aufnimmt, die erneut diese beiden Elemente zusammenführt. Was euch in Off Campus erwartet, zeigt jetzt der erste Teaser.

Seht hier den ersten Teaser zu Off Campus:

Off Campus - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Neue Young Adult-Serie bei Amazon Prime: Darum geht's in Off Campus

Off Campus dreht sich um die Musikstudentin Hannah Wells (Ella Bright), die stets mit guten Noten glänzt und sich eine sichere Karriere ausmalen kann. Doch in ihrem Liebesleben will es nicht ganz so rund laufen. Auf ihren Kommilitonen Justin (Josh Heuston) hat sie ein Auge geworfen, doch in seiner Gegenwart kann sie kaum sie selbst sein.

Hilfe bekommt Hannah schließlich von Eishockey-Kapitän und Bad Boy Garrett Graham (Belmont Cameli), dem sie Nachhilfeunterricht gibt. Er soll sie dabei unterstützen, Justins Aufmerksamkeit für sich zu gewinnen. Doch schon bald kommt alles ganz anders ...

Die Serie basiert auf der erfolgreichen, gleichnamigen Romanreihe von Elle Kennedy, die mittlerweile fünf Bücher umfasst. Louisa Levy fungierte bei der Serienadaption für Amazon als Showrunnerin.

Wann kommt Maxton Hall-Ersatz Off Campus zu Amazon Prime Video?

Off Campus startet am 13. Mai 2026 bei Amazon Prime Video. Die 1. Staffel umfasst acht Episoden.

Fans von YA-Formaten wie Maxton Hall - Die Welt zwischen uns und Der Sommer, als ich schön wurde dürfen sich die Serie schon einmal guten Gewissens vormerken. Denn was besonders vielversprechend ist: Staffel 2 wurde für Off Campus bereits vor dem Start von Staffel 1 bestätigt.

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