Mega-erfolgreiche Film-Reihe überrollt die Charts bei Amazon Prime: Alle 3 Teile gleichzeitig in den Top 10

Diese Film-Reihe von Amazon Prime Video ist nicht aufzuhalten. Jetzt stehen alle drei Teile gleichzeitig in der Top 10 der Streaming-Charts.

Zwei Jahre ist es her, seit Amazon Prime Video eine ihrer größten Filmreihen gestartet hat. Der spanische Film Culpa Mia - Meine Schuld nach dem Roman von Mercedes Ron wurde auf dem Streamer zur Sensation und ließ in Windeseile die Fortsetzung Culpa Tuya - Deine Schuld und sogar das englischsprachige Remake Culpa Mia - Meine Schuld: London folgen.

Seit wenigen Tagen steht nun auch der dritte Teil der Originalreihe als Culpa Nuestra - Unsere Schuld im Streaming-Programm bereit – und hat nur wenig überraschend direkt die Film-Charts bei Prime Video erklommen. Doch steht nicht nur der Neuzugang vorne in den Streaming-Charts. Die Culpables-Trilogie belagert das Ranking sogar komplett.

Cuplables-Reihe stürmt die Amazon Prime Video-Charts: Culpa Nuestra neu auf Platz 1

Die Culpables-Reihe dreht sich um Noah (Nicole Wallace), die mit ihrer Mutter zu dessen neuen Freund zieht. Dort lernt sie Sohn Nick (Gabriel Guevara) kennen, mit dem sie immer wieder aneinandergerät. Doch schon bald verändern sich ihre Gefühle – und es entspinnt eine leidenschaftliche Romanze zwischen den beiden Stiefgeschwistern in Spe.

Nachdem ihnen in Culpa Tuya - Deine Schuld vermehrt Steine in den Weg gelegt wurden, bringt sie das Schicksal in Culpa Nuestra - Unsere Schuld auf der Hochzeit von Jenna (Eva Ruiz) und Lion (Victor Varona) noch einmal zusammen. Doch können sie sich nach ihrer Trennung die Fehler der Vergangenheit verzeihen?

Alle drei Culpables-Filme wurden von Domingo González inszeniert. Die Reihe gehört zu den erfolgreichsten Original-Titeln von Amazon aller Zeiten und hat so wie es aussieht nun auch mit dem letzten Teil einen Coup gelandet. Dieser steht aktuell auf Platz 1 der Film-Charts bei Amazon Prime Video. Teil 2 und 1 tummeln sich dicht dahinter auf den Plätzen 2 und 4.

So sehen die Film-Charts bei Amazon Prime Video aktuell aus (Stand: 17.10.2025):

Platz 1: Culpa Nuestra - Unsere Schuld

Platz 2: Culpa Tuya - Deine Schuld

Platz 3: Play Dirty

Platz 4: Culpa Mia - Meine Schuld

Platz 5: Liebe braucht Wartung

Die Culpabes-Reihe ist noch nicht am Ende – 2 Filme kommen noch

Während die spanische Original-Trilogie nun ihr offizielles Ende gefunden hat, ist die Culpables-Reihe noch nicht abgeschlossen. Denn das englischsprachige Remake Culpa Mia - Meine Schuld: London steht seit Februar 2025 ebenfalls im Streaming-Programm bei Prime Video und wird noch mit zwei Filmen fortgesetzt.

Auch bald bei Amazon: Rückkehr einer der erfolgreichsten Serien

Somit stehen die beiden Neuverfilmungen Culpa Tuya - Deine Schuld: London und Culpa Nuestra - Unsere Schuld: London bereits in den Startlöchern. Die Filme sollen 2026 und 2027 bei Prime Video erscheinen.