Mega erfolgreiche Filmreihe überrollt Amazon-Charts, obwohl sie von Fans zerrissen wird: "Der größte Müll, den ich je gesehen habe"

Sie ist eine der erfolgreichsten Original-Reihen von Amazon Prime Video und ist gerade mit Teil 3 auf dem Streamer zu Ende gegangen. Doch das Publikum reagiert gespalten.

Die Culpables-Reihe hat bei Amazon Prime Video seit Start des ersten Teils vor zwei Jahren eine unglaubliche Erfolgsgeschichte hingelegt. Culpa Mia - Meine Schuld und Culpa Tuya - Deine Schuld wurden in ihren jeweiligen Jahren zum meistgestreamten nicht-englischsprachigen Originalfilm bei Prime Video und ließen sogar ein englischsprachiges Remake folgen, noch bevor Teil 3 die Originaltrilogie abgeschlossen hat.

Culpa Nuestra - Unsere Schuld ist nun am 17. Oktober 2025 endlich ins Amazon-Programm eingezogen und hat direkt dazu geführt, dass die Culpables-Reihe die Charts des Streamers gänzlich überrollt. Das ist besonders bemerkenswert, da die Filme nach der Romanreihe von Mercedes Ron bei den Publikumswertungen tendenziell eher durchwachsen bis schlecht wegkommen. So hat auch Culpa Nuestra in den letzten Tagen einige miserable Bewertungen eingefahren.

Culpa Nuestra bei Amazon Prime sorgt bei Fans für Ärger: "Als wäre es von einem Kind geschrieben"

Ein Blick in die Bewertungen und Kommentare bei IMDb macht die Spaltung der Fans deutlich: Mit aktuell knapp über 2.700 Stimmen kommt Culpa Nuestra auf eine zerrissene durchschnittliche Bewertung von 5,5 von 10 Punkten. Die Kommentare eröffnen dazu extreme Gefühle, die von überschwänglichem Lob bis hin zu reger Enttäuschung reichen.

"Es ist der größte Müll, den ich je gesehen habe, sogar schlimmer als die After Passion-Filme", heißt es etwa von einem Fan , der die Höchststrafe von 1 von 10 Punkten vergeben hat. "Langweilige Handlung, langweilige Darsteller:innen, langweilige Musikauswahl ..." elaboriert die Person weiter. Doch sie ist nicht die einzige: "Wer hat diesen Schrott gemacht?" schreibt eine andere Person . "Es braucht echtes Talent, um einen Film zu machen, der so schlecht ist", führt sie weiter aus.

Seht hier den Trailer zu Culpa Nuestra - Unsere Schuld:

Culpa Nuestra - Unsere Schuld - Trailer (Deutsch) HD

Weitere Fans haben sich eine bessere Adaption des Bestsellerromans von Mercedes Ron erhofft: "Über die schwache Inszenierung und allgemeine Qualität der Produktion hinaus, hat mich an diesem Film am meisten enttäuscht, wie drastisch er daran gescheitert ist, die emotionale Tiefe und Energie des Buches rüberzubringen", heißt es aus der Ecke der Bücher-Fans .

"Eine echte Enttäuschung für alle Fans der Trilogie", schreibt noch ein Fan der Culpables-Reihe: "Nachdem ich Culpa Mia und Culpa Tuya jeweils fast zehnmal gesehen habe – beide wirklich großartig gemacht von Anfang bis Ende – fühlt sich Culpa Nuestra wie ein bereuenswerter Fehltritt an. Der Film ist ehrlich gesagt langweilig."

"Es war so schlecht. Der erste Film war wirklich gut und ich habe mich auf das Finale gefreut, aber diese Fortsetzung hat sich gehetzt angefühlt. Das Drehbuch war so dumm, als wäre es von einem Kind geschrieben worden", heißt es weiter .

"Es ist so enttäuschend! So übereilt, als würden sie es mit diesem Film schnell zu Ende bringen wollen. Ich wollte mir die Ohren und Augen ausreißen und sie wegwerfen. Das ist mehr als der SCHLIMMSTE Film, den ich im letzten Jahr gesehen habe, vielleicht sogar der SCHLECHTESTE generell", lässt ein anderer Fan den Emotionen freien Lauf.

Nicht alle Culpables-Fans sind enttäuscht: "Hat meine Erwartungen übertroffen"

Doch es gibt auch positive Meinungen: "Hat meine Erwartungen übertroffen", schreibt etwa ein Fan . "Nachdem ich Culpa Tuya - Deine Schuld gesehen habe und das Chaos, das sie aus diesem Film gemacht haben, hatte ich wirklich niedrige Erwartungen an diesen Film."

Ein anderer stimmt zu und betitelt Culpa Nuestra ebenfalls als "besser als den zweiten Teil". "Es war ein großartiges Ende der Trilogie, auch wenn sie manche Szenen hätten rauslassen können. Mir hat die Story gefallen und es war so viel besser als der zweite Film. Es ist nicht der beste, aber er ist einen Blick wert."

"Ich liebe alle drei Filme, aber der letzte hatte endlich ein Happy End und die Chemie zwischen den Darsteller:innen war perfekt. Ihre Liebe ist etwas, das Menschen motiviert und die Action ist das, was den Film noch interessanter macht. Komplett unerwartet. Am Ende werdet ihr Tränen in den Augen haben", schwärmt noch eine Person .

Eine eigene Meinung bilden könnt ihr euch seit dem 17. Oktober 2025, seitdem alle drei Culpables-Teile gesammelt bei Amazon Prime Video im Programm stehen. Alle Fans dürfen sich darüber hinaus auf die englischsprachigen Remakes freuen. Culpa Mia - Deine Schuld: London erschien bereits im Februar dieses Jahres im Streaming-Abo. Teil 2 und 3 werden voraussichtlich 2026 und 2027 bei Prime Video folgen.