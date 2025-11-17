Der wohl größte Fantasy-Blockbuster der nächsten Jahre kündigt sich an: Hier sind erste Fotos zu The Legend of Zelda

Die Dreharbeiten zur Fantasy-Verfilmung The Legend of Zelda laufen mittlerweile. Erste Bilder von Link und Prinzessin Zelda erreichen uns aus Neuseeland.

Nintendo und Sony reagieren auf Leaks der letzten Tage und haben nun offiziell drei erste Bilder von den Dreharbeiten zum langerwarteten Fantasyfilm The Legend of Zelda veröffentlicht. Fans sind ganz außer sich vor Begeisterung, müssen sich aber noch etwas bis zum relativ weit entfernten Filmstart gedulden.

Bilder zum langerwarteten Fantasy-Film The Legend of Zelda zeigen Link & Prinzessin Zelda in Live-Action

Zu sehen sind auf den drei offiziellen Fotos Schauspieler Benjamin Evan Ainsworth (Son of a Critch) als Link in Grün und seine Kollegin Bo Bragason (The Jetty) als Prinzessin Zelda in Blau, mutmaßlich während ihres gemeinsamen Abenteuers im Königreich Hyrule. Vom Master Sword ist noch nichts zu sehen, dafür wurde Zelda bereits mit Pfeil und Bogen ausgestattet und wird wohl keine reine Jungfrau in Nöten wie in den früheren Spielen bleiben.

So schmachtend wie das Adventure-Duo auf den Einzelbildern in Nahaufnahme schaut, werden sofort Erinnerungen an den Abenteuerfilmklassiker Die Braut des Prinzen wach. Neben Fantasy-Action nach Videospielvorbild könnte also auch die Romantik im Film nicht zu kurz kommen. Mehr als spekulieren können wir zur Zeit aber nicht.

Etwas Enttäuschung macht sich natürlich unter Euphoria-Fans breit, die sich als Traum-Casting längst Hunter Schafer als Zelda ausgemalt hatten.

Was wir noch über den The Legend of Zelda-Film wissen

The Legend of Zelda-Erfinder Shigeru Miyamoto meldete sich über die offiziellen Social-Media-Kanäle mit den Bildern und der bereits bekannten Info, dass die Dreharbeiten sich noch etwas hinziehen werden. So wird The Legend of Zelda erst am 7. Mai 2027 in die US-Kinos kommen.



Der Film wird von Wes Ball gedreht, den man vor allem für die Maze Runner-Filmreihe und Planet der Affen: New Kingdom kennt. Das Drehbuch steuerten Derek Connolly und T.S. Nowlin bei, zu den Produzenten gehört natürlich auch Miyamoto.

Mutmaßlich wird sich die Story um einen Helden in Grün drehen, der sich mit der Prinzessin von Hyrule zusammentut und ein magisches Schwert sucht, um die finsteren Mächte eines finsteren Schurken (Ganon?) zu besiegen.

Gedreht wird bis April 2026 im pittoresken Neuseeland, das bereits der Herr der Ringe-Filmreihe als atemberaubende Kulisse diente.