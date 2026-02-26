Mega-Hammer für 7 vs. Wild-Fans: Survivalshow kündigt erstes Spin-Off an und verspricht große Änderungen bei Staffel 6

7 vs. Wild hat in Deutschland einen waschechten Survival-Hype ausgelöst. Erst vor kurzem wurde die 6. Staffel angekündigt, doch Fans dürfen sich jetzt auf eine weitere Überraschung freuen: Schon bald startet eine brandneue Staffel mit einem ganz anderen Konzept.

Erst vor wenigen Tagen wurde es bestätigt: Obwohl die 5. Staffel von 7 vs. Wild bei vielen Fans durchfiel, wird es eine 6. Staffel geben. Was viele aber überraschen dürfte: Die Produktion hinter der Survivalshow zeigt sich überraschend selbstkritisch und kündigt an, dass man die Show komplett umkrempeln möchte, um dem Geschmack der Fans endlich wieder zu entsprechen.

Aber das war längst nicht alles. Neben der regulären 6. Staffel gibt es noch eine weitere Mega-Überraschung: Eine komplett neue Wildcard-Staffel soll Fans die Chance geben, selbst ums knallharte Überleben zu kämpfen. Wir haben alle Infos.

Alles neu in Staffel 6? 7 vs. Wild reagiert auf die harsche Kritik der Fans

Machen wir uns nichts vor: Die 5. Staffel von 7 vs. Wild kam im Netz überhaupt nicht gut an. Viele Fans waren nicht mehr zufrieden damit, was aus dem einstigen Survival-Format geworden ist. Deshalb zeigt sich die Produktion in einem neuen YouTube-Video nun überaus selbstkritisch und verspricht umfassende Veränderungen.

YouTuber Johannes Mickenbecker kündigt an, dass das 7 vs. Wild alles daran setzt, wieder Einzelaussetzungen zum Beginn der Staffel möglich zu machen. Ob dies am Ende aber wirklich umsetzbar ist, hängt davon ab, wie gefährlich die Umgebung ist, in der die Teilnehmenden ausgesetzt werden. Deshalb könne man noch nicht final versprechen, dass dieser Plan machbar ist, man sei jedoch zuversichtlich, die passende Location zu finden. Außerdem wolle man endlich auf neue Teilnehmende setzen, damit nicht in jeder Staffel dieselben Gesichter zu sehen sind. Hier gibt es das ganze Statement:

Mega-Ankündigung: Die allererste Wildcard-Staffel könnte richtig spannend werden

Das hat es bisher noch nie gegeben: 7 vs. Wild wird noch in diesem Frühjahr die erste Wildcard-Staffel zeigen, in der keine Promis oder berühmte Gesichter zu sehen sein werden, sondern ausschließlich Fans aus der Community. Wer Interesse an Survival hat und bereits Erfahrungen beim Thema Bushcraft, Outdoor und Adventure gesammelt hat, darf sich auf Social Media unter dem Hashtag #7vswildcard bewerben.

Die Wildcard-Staffel fährt außerdem mit einem ganz besonderen Highlight auf: Die Teilnehmenden kehren an die Drehorte der ersten beiden Staffeln, also Schweden und Panama, zurück. Dort warten knallharte Challenges auf sie, die sich an brenzligen Situationen der Show orientieren. Der/die Gewinner/in der Wildcard-Staffel darf dann in der 6. Staffel teilnehmen.

Wann erscheinen die 6. Staffel von 7 vs. Wild & die Wildcard-Staffel?

Ein genaues Datum ist noch nicht bekannt. Die Wildcard-Staffel soll bereits im Frühjahr 2026 bei Prime Video starten; die reguläre 6. Staffel soll in diesem Herbst veröffentlicht werden.