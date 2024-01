Mega-Neustart bei DC: House of the Dragon-Star Milly Alcock wird in gleich zwei Filmen Supergirl spielen

Die Suche nach dem neuen Supergirl ist abgeschlossen: House of the Dragon-Darstellerin Milly Alcock hat die DC-Rolle für sich ergattert. Mindestens zwei Filmauftritte sind ihr bereits sicher.

Von House of the Dragon zu DC: Milly Alcock hat gegen 2 Konkurrentinnen gewonnen

House of the Dragon -Fans können sich freuen. Staffel 2 lässt zwar noch eine Weile auf sich warten, aber immerhin wird eine der größten Entdeckungen des Game of Thrones -Spin-offs jetzt in einem weiteren Mega-Franchise zu sehen sein.wird im neuen DC-Universum künftig als Supergirl zu sehen sein.

Wie Deadline berichtet, hat sich Alcock für die Supergirl-Rolle gegen Emilia Jones (Coda) und Meg Donnelly (The Winchesters) durchgesetzt. Ihr erster Blockbuster-Auftritt steht damit bevor. Aber in welchen Filmen wird sie zu sehen sein?

HBO Milly Alcock in House of the Dragon

Fest steht, dass sie die Hauptrolle in Supergirl: Woman of Tomorrow übernehmen soll. Der Film gehört zum ersten Kapitel des DC-Neustarts von James Gunn und Peter Safran. Wir rechnen nicht vor 2027 mit einem Kinostart.

Darüber hinaus wird sie laut Deadline zuvor noch in einem weiteren Blockbuster des Superman-Franchise zu sehen sein. Ob es sich dabei um Superman: Legacy handelt, ist allerdings nicht bekannt.

DC-Fans steht mit Alcocks Figur offenbar eine ganz neue Supergirl-Version bevor. Wie der Hollywood Reporter Gunn aus einem Interview zitiert, werde man einen deutlichen Unterschied zwischen dem behütet erzogenen Superman und Supergirl feststellen, die "auf einem Felsen in der Nähe von Krypton aufgewachsen ist und die ersten 14 Jahre ihres Lebens alle um sich herum hat sterben sehen". Selbst Rhaenyras Schicksal klingt im Vergleich privilegiert.

