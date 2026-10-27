Mega-Star ist in Clayface nur 2 Sekunden lang zu sehen – der Rest seiner Szenen wurde rausgeschnitten

Wenn ihr bei Clayface in einer entscheidenden Szene kurz blinzelt, verpasst ihr den Auftritt eines Breaking Bad-Stars. Moviepilot erklärt euch die Hintergründe zu dem Moment.

Im Kino sorgt der neue DC-Film Clayface gerade für ordentlich Body-Horror in dem Superhelden-Franchise. Die Verwandlung des Schauspielstars Matt Hagen (Tom Rhys Harries) in den titelgebenden Batman-Bösewicht trumpft mit einigen brutal-ekligen Sequenzen auf, die nichts für schwache Nerven sind.

In all dem Exzess, den Clayface vor allem in einem abgefahrenen Nachtclub-Finale entfesselt, geht das ein oder andere Detail aber leicht unter. So zum Beispiel auch der kurze Auftritt eines Breaking Bad-Stars, den ihr vielleicht gar nicht mitbekommen habt. Hinter der Szene steckt außerdem noch mehr.

Achtung, es folgen leichte Spoiler zum Clayface-Finale!

Breaking Bad-Star Aaron Paul spielt Matt Hagens Vater in Clayface

Gegen Ende des DC-Films kämpft sich Matt im Nachtclub Vesuvius durch mehrere Schergen von Gangsterboss Markus Szabo (David Dencik), um an den Bösewicht selbst ranzukommen. Dabei nutzt die Hauptfigur die Fähigkeit, die Gestalt anderer Menschen anzunehmen, um sich einen Weg durch die Gegnerschar zu bahnen.

In einem Moment wird er von einem der Gegenspieler als Jimmy "One Nut" erkannt, während für ca. 2 Sekunden Breaking Bad-Star Aaron Paul zu sehen ist. Im Film wird dieser Charakter zuvor nur kurz als gewalttätiger Vater von Matt erwähnt, der wohl im Untergrund von Gotham City eine bekannte Persönlichkeit war.

Schon vor Monaten wurde berichtet , dass der Jesse Pinkman-Darsteller für Clayface in einer kleineren Rolle gecastet wurde. Gegenüber Entertainment Weekly hat sich der Regisseur des DC-Films James Watkins vor wenigen Tagen ausführlich über Pauls Part geäußert. Offenbar wurden mehrere Szenen mit Matt Hagens Vater für Rückblenden gefilmt, doch am Ende passten sie nicht in den finalen Film und wurden rausgeschnitten:

Bei der Auseinandersetzung mit der Figur stellte sich die Frage: Wie sehr wird Matt durch seine Vergangenheit geprägt, und inwieweit ist er ein ganz gewöhnlicher Mensch – ein 'Jedermann'? An einem Punkt fragten wir uns: Geht es hier um die 'Sünden der Väter'? Doch während wir am Drehbuch arbeiteten, wurde mir klar, dass das Motiv der Rache eigentlich universeller ist und uns alle auf einer persönlichen Ebene anspricht.

Es spielt keine Rolle, ob man ein Trauma mit sich herumträgt oder Ähnliches. Wenn uns Unrecht widerfährt, bleibt das Gefühl, schlecht behandelt worden zu sein – und wir alle verspüren den Wunsch, darauf zu reagieren. Doch im wirklichen Leben sind wir meist machtlos und können nichts dagegen tun.

Watkins und die Drehbuchautoren Mike Flanagan und Hossein Amini waren sich wohl einig, dass das missbräuchliche Verhalten von Matts Vater nicht zu viel Einfluss auf die Persönlichkeit der Clayface-Hauptfigur nehmen sollte. Ob die gefilmten Szenen mit Aaron Paul zu einem späteren Zeitpunkt irgendwie veröffentlicht werden, ist nicht bekannt.

In diesem Video habe ich noch ausführlicher über Clayface, Aaron Paul und die Zukunft von DC gesprochen:

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Neben seinem Mini-Cameo im DC-Universum kommt der Breaking Bad- und Westworld-Star bald auch ins Fallout-Universum. Für Staffel 3 der beliebten Amazon Prime-Serie spielt er eine Figur, zu der sämtliche Infos bislang geheim gehalten werden. Clayface könnt ihr seit dem 22. Oktober 2026 im Kino schauen.