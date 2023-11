Mega Star Wars Deals bei Amazon: Lichtschwerter, Baby Yoda und Lego gibt es jetzt richtig günstig zum Black Friday

Der Black Friday bietet sich an, um auf Geschenkesuche für Weihnachten zu gehen. Um bei der riesigen Auswahl an Angeboten nicht den Überblick zu verlieren, haben wir die besten Star Wars Merchandise-Artikel herausgesucht und stellen sie euch vor.

Der Black Friday bietet sich perfekt an, um schonmal die Weihnachtsgeschenke zu shoppen, denn der erste Advent steht bald vor der Tür. Für Fans des Star Wars Universums gibt es allerhand Angebote, wir haben einige richtig gute Merch-Deals herausgesucht, um euch einen Überblick zu verschaffen.

Star Wars Lichtschwerter und Helme im Black Friday Angebot

Für echte Duelle eignet sich das Lichtschwert Smooth Swing FX * mit zwölf Farbwechseln und zwölf Soundeffekten. Durch die Smoth Sensitive Swing-Technologie gibt das Schwert automatisch Ton und Lichtblitze von sich ab, wenn es etwas berührt. Am Black Friday könnt ihr 23 Prozent sparen.

Bei dem hochwertigen Premium-Lichtschwert von Darth Vader * aus der The Black Series Reihe von Hasbro ist der Preis um 135 (!) Euro gefallen. Bei dem äußerst realistischen Schwert ist sogar ein herausnehmbare Kyberkristall enthalten.

Wer in die Welt der Rollenspiele und Cosplays eintauchen möchte, sollte einen Blick auf die Star Wars-Helme werfen, die zum Black Friday stark reduziert wurden. Der Ahsoka's Clone Trooper Helm * aus The Clone Wars kann sogar eure Stimmen verzerren und passt dank einstellbarer Passform auf nahezu jeden Kopf. Sogar um ganze 28 Prozent reduziert ist der weiße Phase II Klonkrieger Helm *, der ebenfalls die Stimme verzerren kann.

Tolle Star Wars Deals: Baby Yoda, Lego und Brettspiele

Spart 56 Prozent mit Baby Yoda in der Repulsorwiege *, die coole Fluggeräusche macht. Die Figur kann aber auch zum Spielen herausgenommen werden und verfügt über mehr als 25 Sound- und Bewegungskombinationen. Auch bei der nur 12,5 cm großen Mixin' Moods Grogu Figur * gibt es mehr als 20 Ausdrucksmöglichkeiten. Hier sind Ohren, Augenlider, Mund, Hals und Arme beweglich.

Lego geht bekanntlich gerne Kooperationen mit beliebten Film- und Serienformaten ein, so auch mit Star Wars. Aktuell ist der Clone Commander Cody Helm * unter den Bestsellern auf Platz 1. Bei dem Set spart ihr ganze 25 Euro. Ebenfalls richtig gute Deals gibt es bei dem 2.319-teiligen Chewbacca-Set *, das anlässlich zum 40. Jahrestag von Star Wars erschienen ist, bei dem Mandalorianischer Fang Fighter vs. Tie Interceptor Set * mit drei Figuren und dem New Republic E-Wing vs. Shin Hatis Starfighter * mit vier Figuren. Hier könnt ihr beim Black Friday zwischen 34 und 38 Prozent sparen.

Das Grundspiel Star Wars Shatterpoint * ist ein kompetitives Miniaturenspiel, indem ihr euch 90 - 120 Minuten lang mit einem Freund um die helle und dunkle Seite der Macht duelliert. Das heruntergesetzte Spiel ist nicht im Black Friday Angebot enthalten, dafür die beiden Erweiterungen Fistful of Credits * und We are brave Squad Pack * mit jeweils vier neuen Figuren.

Egal ob man die Liebsten beschenkt oder sich selbst eine Freude machen möchte, das Merchandise von Star Wars würde sich unter dem ein oder anderen Weihnachtsbaum sicherlich gut machen.

