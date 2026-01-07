Mega-Trailer zeigt die größten Netflix-Highlights 2026 – der spannendste Fantasyfilm fehlt aber

Netflix hat einen Trailer veröffentlicht, der uns die größten Highlights zeigt, die der Streamer dieses Jahr veröffentlicht. Ein Titel, auf den wir besonders gespannt sind, fehlt aber noch.

Während viele große Kinostarts für 2026 längst feststehen, hat Netflix im Streaming bislang nur eine Handvoll Daten angekündigt. Kein Wunder, dass sich viele Abonnent:innen die Frage stellen, ob sie ihre Mitgliedschaft behalten sollen. Nun hat der Streamer einen Mega-Trailer veröffentlicht, der kommende Highlights teast.

Die Netflix-Highlights 2026 in einem großen Trailer

Auf den ersten Blick kommen vor allem Fantasy-Fans auf ihre Kosten. Netflix veröffentlicht 2026 neue Staffeln der Live-Action-Adaptionen Avatar: Der Herr der Elemente und One Piece. Darüber hinaus wird es eine 2. Staffel der animierten Videospieladaption Devil May Cry geben.

Bereits im Januar geht es mit der 4. Staffel von Bridgerton weiter. Krimi-Fans dürfen sich derweil auf neue Folgen von Lupin freuen, während sich Millie Bobby Brown nach dem Stranger Things-Finale ihren dritten Fall als Enola Holmes vorknöpft.

Netflix - Entdecke deine Zukunft 2026 - What's Next Trailer (Deutsch) HD

Auch Lily Collins darf sich mit Emily in Paris über einen weiteren Ausflug in eine weitere europäische Stadt voller Herzschmerz freuen, während sich Cillian Murphy in Peaky Blinders: The Immortal Man als Thomas Shelby zurückmeldet. Zu dem Film gab es auch schon einen eigenen Einzel-Trailer zu sehen.

Ein Highlight wird jedoch schmerzlich vermisst: Dieses Jahr soll bei Netflix nämlich die aufwendige Narnia-Neuverfilmung an den Start gehen, die aktuell unter der Regie von Greta Gerwig entsteht. Bislang haben wir von dem Film noch kein einziges Bild, geschweige denn einen Trailer zu Gesicht bekommen. Seit mehreren Monaten steht dafür fest, dass dieser an Thanksgiving einen limitierten Kinostart erhält und danach in den Stream kommt.

Noch mehr Serien-Highlights, die 2026 kommen

In unserem Podcast Streamgestöber haben wir ein Blick in den Januar 2026 gewagt, um herauszufinden, welche Serien bei Netflix und Co. neu an den Start gehen.

Die 15 Highlights im Januar umfassen neben der neuen Game of Thrones-Serie und frischer Bridgerton-Romantik auch Star Trek-Nachschub, das Echtzeit-Krankenhausdrama The Pitt sowie reichlich spannende Thriller-Unterhaltung.

