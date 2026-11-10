Mega-Überraschung bei Bares für Rares XXL: Horst Lichter trifft auf alte Kollegin, mit der er schon vor 20 Jahren vor der Kamera stand

Heute Abend trifft Horst Lichter bei Bares für Rares XXL auf eine ehemalige TV-Kollegin. Das erwartet euch in der Spezialausgabe.

Bares für Rares flimmert seit vielen Jahren auch als Abendshow über unsere Bildschirme, doch Fans müssen oft quälend lang auf neue Folgen warten. Nach einigen Monaten Pause zeigt das ZDF heute Abend endlich eine neue Ausgabe von Bares für Rares XXL. Besonders spannend: Eine alte Kollegin leistet Horst Lichter Gesellschaft.

Ist das ein Meisterstück ... oder kann das weg?

Jede Folge von Bares für Rares XXL steht unter einem ganz besonderen Motto. In der heutigen Ausgabe, die am 11. November 2026 um 20:15 Uhr im ZDF läuft, soll sich alles um ganz hohe Handwerkskunst drehen: "Von Meisterhand geschaffen" lautet der Leitsatz. Doch können wirklich alle mitgebrachten Schätze überzeugen? Wie das ZDF verspricht, dürfen wir uns zumindest auf einige spektakuläre Meisterstücke freuen – unter anderem bekommen wir ein echtes Fabergé-Schmuckstück zu Gesicht.

Am Expertenpult nehmen Wendela Horz, Dr. Bianca Berding, Colmar Schulte-Goltz und Detlev Kümmel Platz. Im Händlerraum dürfen wir ebenfalls altbekannte Gesichter begrüßen: Fabian Kahl, Susanne Steiger, David Suppes, Sarah Schreiber, Daniel Meyer und Julian Schmitz-Avila ziehen vor traumhafter Schlosskulisse ins Bietergefecht.

Horst Lichter trifft bei Bares für Rares XXL auf alte Kollegin

Wie immer ist bei Bares für Rares XXL auch ein Promi mit dabei. Diesmal ist TV-Köchin Sarah Wiener zu Gast, die bei der Trödelshow einen uralten asiatischen Gebetsschrein verkaufen möchte. Laut der Köchin handelt es sich um ein echtes Meisterstück. Ob der Experte das ebenfalls so sieht?

Besonders schön: Mit Horst Lichter und Sarah Wiener treffen bei Bares für Rares zwei echte Ikonen und alte Freunde der deutschen TV-Kochszene wieder aufeinander. Schon vor 20 Jahren standen sie während des großen Kochshow-Booms öfter gemeinsam vor der Kamera.