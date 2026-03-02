Mega-Überraschung im Oscar-Rennen: Star schlägt Timothée Chalamet & Leonardo DiCaprio bei Actor Awards

Bei einem der wichtigsten Preise der Oscar-Saison haben die beiden Favoriten Leonardo DiCaprio und Timothée Chalamet überraschend gegen Michael B. Jordan verloren.

Bei den Actor Awards gab es vergangene Nacht einen waschechten Sensationserfolg, der das Rennen um den Oscar für den Besten Hauptdarsteller über den Haufen wirft. Bislang befanden sich hier nämlich Leonardo DiCaprio (One Battle After Another) und Timothée Chalamet (Marty Supreme) in einem Kopf-an-Kopf-Rennen um den wichtigsten Filmpreis Hollywoods. Doch bei dem bedeutenden Vorläuferpreis in der Oscar-Saison hat ein anderer den Hauptpreis abgestaubt: Michael B. Jordan aus dem Vampirfilm Blood & Sinners.

Blood & Sinners-Star Michael B. Jordan ist der neue Oscar-Favorit für den Besten Hauptdarsteller

Die Actor Awards wurden vergangene Nacht in Los Angeles verliehen und werden von Mitgliedern der nordamerikanischen Schauspielgewerkschaft Screen Actors Guild (SAG) gewählt.

Die ehemals als SAG Awards bekannten Preise sind so wichtig für die Oscar-Saison, weil die Schauspielenden die größte Berufsgruppe in der Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) ausmachen, die für die Academy Awards abstimmt.

Folglich räumt der Gewinner des Actor Awards häufig auch in der entsprechenden Oscar-Kategorie ab. Der Oscar ist Michael B. Jordan damit noch nicht ganz sicher, denn in den letzten 10 Jahren kam es dreimal vor, dass der Academy Award an jemanden anderen ging – zuletzt vergangenes Jahr, als SAG-Gewinner Timothée Chalamet zuschauen musste, wie Adrien Brody ihn den Oscar vor der Nase wegschnappte. Trotzdem dürfte Michael B. Jordan dank seiner Doppelrolle in Blood & Sinners nun als Favorit in die Oscar-Nacht gehen.

Weitere Actor Awards, die wichtig für die Oscar-Nacht sind

Der sicherste Schauspielpreis beim Oscar dürfte die Kategorie Beste Hauptdarstellerin sein, da sich Jessie Buckley aus Hamnet bei jedem relevanten Preis in den letzten Wochen gegen ihre Hauptkonkurrentin Rose Byrne (If I Had Legs I'd Kick You) durchsetzen konnte, darunter die BAFTAs in Großbritannien und jetzt die Actor Awards.

Bei den Nebendarstellenden festigen sich langsam zwei Favorit:innen, nämlich Amy Madigan aus Weapons - Die Stunde des Verschwindens und Sean Penn aus One Battle After Another. "Sicher" sind diese Kategorien aber nicht.

Die Gewinner der Actor Awards 2026

Bei den Serien ging der Drama-Ensemble- und Hauptdarsteller-Preis an The Pitt, während Keri Russell überraschend für die Netflix-Serie The Beast In Me prämiert wurde. In den Comedy-Kategorien ging die Apple-Serie The Studio als Sieger hervor, unter anderem mit einem posthumen Preis für die im Januar verstorbene Schauspielerin Catherine O'Hara.

Die Oscar-Verleihung findet in der Nacht auf den 16. März statt. Moderator und Comedian Conan O'Brien führt zum zweiten Mal durch die Verleihung. In Deutschland wird die Show auf ProSieben im TV ausgestrahlt. Sie streamt bei Joyn und Disney+.