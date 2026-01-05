Mehr als 12 Millionen Deutsche strömten in die Kinos – niemals wieder kauften mehr Menschen ein Ticket für einen Fantasyfilm

Vor fast 25 Jahren zauberte ein Fantasyfilm über 12 Millionen Kinogänger:innen in Deutschland ein Lächeln ins Gesicht. Ein Genre-Rekord, der hierzulande noch immer ungebrochen ist.

Kino-Nostalgiker:innen erinnern sich vermutlich mit Freuden an das Jahr 2001. Damals passierte nämlich etwas, was heute geradezu unvorstellbar anmutet: Gleich drei Filme schafften es, über 10 Millionen Zuschauer:innen in die deutschen Lichtspielhäuser zu locken. Laut Inside Kino verbuchten Der Schuh des Manitu und Der Herr der Ringe: Die Gefährten jeweils weit über 11 Millionen verkaufte Tickets. Doch selbst das reichte in jenem Jahr nicht für die Spitzenposition.

Denn Harry Potter und der Stein der Weisen kam sogar auf unglaubliche 12,5 Millionen Besucher:innen, was hierzulande absoluter Rekord für einen Fantasyfilm ist. Weder davor noch danach konnte ein Streifen dieses Genres eine derart hohe Zuschauerzahl in Deutschland erreichen.



Harry Potter und der Stein der Weisen war der gelungene Auftakt einer erfolgreichen Fantasyreihe

Versetzen wir uns kurz in die Zeit vor etwas über 24 Jahren zurück, als das Fantasy-Abenteuer in den Kinos startete: Der Hype im Vorfeld war erwartungsgemäß riesengroß, schließlich waren zu diesem Zeitpunkt bereits vier Bücher der Harry Potter-Romanreihe von J.K. Rowling erschienen und die Geschichte um den bebrillten Zauberschüler galt längst als weltweites Phänomen.

Entsprechend massiv war deshalb der Andrang in den Kinos, denn erstmals sollten die zahlreichen Fans die magische und detailreiche Welt der literarischen Vorlage in bewegten Bildern auf der großen Leinwand zu sehen bekommen. Zwar mag Stein der Weisen aus heutiger Sicht nicht unbedingt der beste Teil der Filmreihe sein, dennoch gelang Regisseur Chris Columbus (Kevin - Allein zu Haus) ein stimmiger Auftakt, der den Zauber des Romans gekonnt einfing.

Die Faszination für Harry Potter wurde auch unter Filmfans entfacht, wodurch die folgenden sieben Fortsetzungen ebenfalls zu absoluten Kino-Hits avancierten. Neben dem ersten Teil der Reihe schaffte es aber nur noch das Finale Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2 auf über eine Milliarde US-Dollar weltweiten Umsatz an den Kassen (laut Box Office Mojo ).

Auch interessant: Der erfolgreichste Fantasyfilm aller Zeiten kam erst 2025 ins Kino

Der erste Harry Potter-Film machte seine Hauptdarsteller:innen über Nacht zu Stars

Besonders spannend war vor der Veröffentlichung des Films für viele die Frage, wie sich die Darsteller:innen der drei Hauptfiguren Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley schlagen würden. Glücklicherweise machten Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint einen ausgezeichneten Job. Sie gaben den beliebten Romancharakteren nicht nur ein Gesicht, sondern füllten ihre Rollen auch mit entzückender Persönlichkeit.

Praktisch über Nacht wurden sie zu millionenschweren Kinderstars, die für das lesende Weltpublikum die Verkörperung zuvor nur in Schriftform existierenden Fantasy-Held:innen darstellten. Für die jungen Schauspieler:innen war dieser plötzliche Ruhm aber natürlich auch mit jeder Menge Druck verbunden, der besonders für Emma Watson zu einer "seelenzerstörenden" Erfahrung wurde.

Nichtsdestotrotz ist Harry Potter und der Stein der Weisen sowie die gesamte Reihe längst ein ikonischer Bestandteil der Filmgeschichte, der sich in dieser Form wohl kaum wiederholen lässt. Mit der derzeit produzierten Harry Potter-Serie von HBO wagt man trotzdem den Versuch, den Zauber des Fantasy-Franchise neu zu entfachen.

Streamen könnt ihr die gesamte Reihe aktuell übrigens in der Abo-Flatrate von WOW, allerdings nur noch für kurze Zeit: Bis zum 12. Januar 2026 stehen die acht Filme dort auf Abruf zur Verfügung. Danach landen sie beim Streaming-Dienst HBO Max, der am 13. Januar auch nach Deutschland kommt.